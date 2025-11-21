彰化4名車競速 無辜男慘遭高速衝撞...拔腿狂奔身影曝光

一名站在超商外準備過馬路的40歲男子，看到車輛衝來趕緊轉頭衝刺，但仍舊閃避不及遭高速撞擊。（圖／東森新聞）





彰化縣埔心鄉昨（20）日晚間發生一起嚴重車禍，4輛名車疑似在玩街頭競速，帶頭的車輛行經員鹿路時突然失控，直直撞進便利商店，後3輛車也因煞車不及追撞，當時一名站在超商外準備過馬路的40歲男子，看到車輛衝來趕緊轉頭衝刺，但仍舊閃避不及遭高速撞擊，全身骨折、意識模糊重傷送醫，4名肇事駕駛人則無生命危險。

事發在昨日晚間，多輛名牌轎車疑似在「街頭競速」，從員林市沿員鹿路往埔心方向疾駛，行經員鹿路一段時，帶頭的車輛卻突然失控，高速撞進路旁的超商，玻璃門應聲碎裂，緊跟在後方的3輛車也撞了上去，4台車撞成一團，駕駛全都受了傷，但沒有大礙。

彰化4輛名車疑似街頭競速釀禍。（圖／東森新聞）

路口監視器畫面可以看到，當時一名男子在似乎剛從便利商店買完東西，手上提著一袋東西緩步走在超商外，接著停在斑馬線前方等待，本是清閒的夜晚，沒想到此時左方車輛卻朝著他的方向疾駛而來，嚇得男子轉頭拔腿狂奔，但仍閃避不及，遭到車輛高速衝撞，整個人被撞到玻璃窗上，血濺一地。

據了解，遭撞的無辜男子40歲，全身多處骨折、意識模糊，被緊急送往員基醫院搶救。詳細事故原因仍待調查。

