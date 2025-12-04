彰化4寶爸見5歲兒玩刀爆怒摑掌 辯「管教」法官不認判拘20日緩刑2年

記者陳佳鈴／彰化報導

男子當時看到5歲兒子手持菜刀在家中亂揮，擔心發生意外，氣到以手掌大力摑向孩子臉部。遭摑打後，幼童向後倒撞紗門，造成頭皮紅腫及瘀青等傷勢。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名育有四名子女的父親，因見5歲兒子把玩菜刀，情急之下出手摑打孩子臉部，導致幼童頭部撞上紗門受傷。儘管男子辯稱動手是出於保護孩子、意在緊急制止危險行為，但法院審理後認定，他的行為已構成「故意對兒童傷害罪」，且因先前不當教養早受法院核發保護令，這次出手也同時觸犯「違反保護令罪」，最終判處拘役20日，緩刑2年。

判決指出，男子當時看到5歲兒子手持菜刀在家中亂揮，擔心發生意外，氣到以手掌大力摑向孩子臉部。遭摑打後，幼童向後倒撞紗門，造成頭皮紅腫及瘀青等傷勢。妻子察覺異常後通報相關單位，案件進入司法程序。

男子在偵查中辯稱，他與妻子肩負養育4名孩子的生活重擔，其中兩名子女具有智能限制，家中情況複雜。他強調，兒子不只一次玩刀，甚至曾因玩刀劃傷其他兄弟，讓他不得不在緊急情況下採取「立即制止」手段，並無傷害意圖。然而法院認為，男子辯詞不足採信。

法官引用《兒童權利公約》以及聯合國兒童權利委員會的指引指出，任何形式的體罰均屬侵害兒童的身體完整與人格尊嚴，無論其目的是否基於教養或安全防護，都不構成正當理由。尤其是本案被告已於一年前因不當管教行為遭核發為期2年的保護令，理應深刻檢討教養方式，卻仍再度對幼兒採取暴力行為。

法院認定，本案的問題關鍵在於照顧者應落實刀具管理，避免幼童接觸危險物，而非以暴力方式教訓子女。男子這次出手，不僅未解決根本問題，反而加深兒童傷害風險，屬明顯違法。

法官最終依「成年人故意對兒童犯傷害罪」及「違反保護令罪」判處男子拘役20日，諭知緩刑2年，並明令其在6個月內完成6小時親職教育課程，緩刑期間接受保護管束，以期改善其教養方式，避免類似事件再度發生。

