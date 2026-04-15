彰化4清除業者涉廠區非法堆置廢棄物 1人收押

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化檢警環調組成專案小組，發動2波搜索，查獲4間清除業者涉非法堆置龐大廢棄物於廠區，檢察官認為犯罪嫌疑重大，1人聲押獲准，另有15人交保、2人限制住居。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，彰化縣環保局接獲民眾檢舉，發現業者於轄內非法堆置廢棄物，地檢署獲報後，隨即啟動檢警環調查緝國土犯罪平台，組成專案小組，整合情資並深入追查。

專案小組1日及7日發動2波搜索行動，動員83人次，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地，搜索14處所，查獲4間清除業者雖持有乙級廢棄物清除許可證，但未依法申請設立貯存場或轉運站，擅自將清運的廢棄物堆置於廠區內，涉有違法情事。

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彰檢表示，業者非法堆置廢棄物數量龐大，分別堆放約719.92立方公尺至約2000立方公尺，對環境造成潛在重大污染風險。

檢察官認為涉嫌違反廢棄物清理法，2人犯罪情節重大，向彰化地方法院聲請羈押，其中1人裁定收押，1人請回；檢察官另交保15人、限制住居2人，查扣曳引車5輛、大貨車7輛、小貨車2輛、壓縮車4輛、挖土機5輛、堆高機1輛及推土機1輛等相關犯罪工具。

檢方表示，非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，彰化地檢署將持續結合各機關力量，嚴正執法，呼籲相關業者務必依法從事廢棄物清除與處理作業，切勿心存僥倖。（編輯：李錫璋）1150415