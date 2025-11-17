彰化4萬顆毒蛋外流！ 縣府認疏失：移動管制沒做好

彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼代謝物超標，但遭封存的毒雞蛋卻流入市場，引發食安問題。（彰化縣政府提供）

彰化文雅畜牧場遭驗出雞蛋含有芬普尼代謝物超標，原本被下令封存的11月6日批號卻仍流入市面，約4萬顆蛋外送至台中，引發食安疑慮。彰化縣政府今（17）日坦承，在解除移動管制程序上確實存在疏失，將對相關人員究責，並全面檢討跨部門通報機制。

事件源於衛生局與農政單位在11月6日同步採樣，但農政單位的檢驗結果在隔日率先出爐，顯示「未檢出」，因此依程序在11月8日下午3時解除移動管制。然而，衛生局的後續檢驗報告卻驗出兩項不同日期的蛋品仍持續超標，顯示污染尚未解除，並因此反對過早解封，要求應立即通報中央。

為何會在「短暫解封期」外流？

縣府說明，畜牧場誤解「短暫解除」的意義，在尚未完成所有檢驗程序前，就將原本封存的蛋品私自出售。依規定，這批蛋屬於預防性下架範圍，不得上架，畜主此舉已涉嫌違規出貨，縣府已將業者移送檢調。

動防所補充，畜主是在11月9日出貨至台中梧棲龍忠蛋行，但依規定，畜主必須待取得正式「解除移動管制證明」後才可上市，相關責任將由檢調釐清。

跨部門資訊不同步 問題出在哪？

縣府官員坦言，此案凸顯畜產與衛生單位的資訊落差，因檢驗完成時間不同步，導致風險判讀不一致，最終造成管制被誤解、預防性下架品竟流入市面。衛福部次長石崇良也強調，雞蛋能否上市的最終裁定權在衛生單位，而移動管制屬農政機關處理，未來將要求地方「以單一結論」進行執行，避免再出現漏洞。

農業處表示，將檢討抽驗與管制作業程序，並懲處疏失人員；目前封存的25萬顆雞蛋已獲檢方同意銷毀，後續將由檢調與農政單位共同監督，全程清點押運。

