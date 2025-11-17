彰化4萬顆毒蛋流向！中市35家下游名單曝 海線知名行旅、小吃店全中

記者潘靚緯／台中報導

台中市議員陳俞融要求衛生局長曾梓展，立即公布芬普尼超標5倍雞蛋的流向。(圖／翻攝自台中市議會YT)

彰化文雅畜牧場出產的雞蛋，11月4日被檢驗出農藥「芬普尼」超標，15萬顆蛋流入市面全面下架回收，依法進行移動管制、禁止出貨。不料台中市食品藥物安全處10日竟在「龍忠蛋行」驗到文雅畜牧場違法出貨的4萬顆蛋。對此，台中市民進黨團上午在議會質詢砲聲隆隆，要求衛生局長公布35家下游名單，議員陳俞融強烈要求「10分鐘後要有答案」，追問之下衛生局長曾梓展隨即公布35家下游名單。

彰化畜牧場將管制期間產出的蛋，違法私自出貨給台中市龍忠蛋行，被中市食安處驗出含芬普尼超標5倍。（圖／台中市府提供）

台中市衛生局長曾梓展在議會公布台中市龍忠蛋行販售的4萬顆芬普尼蛋流向，遍佈梧棲區、龍井區、大肚區、沙鹿區、清水區，包括梧棲區鴨檳榔、梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、富麗早餐、拉亞漢堡、來來燒臘、半月燒早餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵店、蘇小姐（原料）、明仁二代目章魚燒梧棲店、熟麵客食堂；大肚區1997雞蛋糕、追分小吃、路口控肉飯；龍井區龍津珠早餐（田中溝店）、古早味早餐店（阿美早點）、榮珍食品行、工業路琴、沐軒烘培坊，

清水區的馬蔥餅、清水阿娟：沙鹿區的弘爺漢堡皇得店、鼎峰湯包

等35家。詳細名單公布在台中市重大食安議題專區。

台中市衛生局今公布35家向龍忠蛋行進貨的店家名單。(圖／台中市政府提供)

陳俞融質詢表示，11月7日彰化通知各縣市下架毒蛋，竟然在9日還有200籃、4000台斤芬普尼蛋進貨，10日由台中市衛生局稽查發現芬普尼超標5倍的毒蛋，總共38籃、760台斤毒蛋早賣出，恐早已被市民吃下肚。痛批衛生局失職，未提前公布，讓市民陷入恐慌與擔憂。

