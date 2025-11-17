即時中心／顏一軒、李美妍報導

彰化縣「文雅畜牧場」4萬顆被驗出農藥「芬普尼」超標的雞蛋，儘管經農業部祭出「移動管制」列管後，但仍外流至台中市的雞蛋行，引發民眾擔憂。對此，彰化縣政府今（17）日表示，流入台中蛋行的雞蛋是畜主於11月9日售出，針對畜主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調正在偵辦釐清責任中；同時，彰縣府也坦承「移動管制」等相關行政程序執行「未完備」。





彰化縣動物防疫所長董孟治表示，有關解除移動管制部分說明如下，動保所表示，本案於11月5日下午接獲衛生單位通知，「文雅畜牧場」雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留，翌（6）日早上立即前往移動管制，並採樣10顆雞蛋送驗，7日送中央畜產會複檢結果未檢出「芬普尼」，8日下午依《動物用藥品管理法》規定解除管制。

快新聞／彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備

「文雅畜牧場」芬普尼事件時間軸。（圖／彰化縣政府提供）

至於管制中的雞蛋為何流入台中蛋行？董孟治說，經查該批雞蛋是飼主於11月9日早上售出，依據畜禽用藥監測陽性案例申請複驗規定，畜主須取得解除移動管制之證明文件才可上市，畜主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調偵辦釐清責任中，後續動防所將會調整行政作業程序，不再以電話通知，改以正式文件通知為主。

彰化農業處長郭至善則指出，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗 。

郭至善強調，彰化縣政府將於接獲銷毀公文後會立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁 。

最後，郭至善也說，本次「芬普尼」蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

