彰化4輛雙B街頭競速 「失控撞超商」路人遭波及重傷命危
彰化員林市日前才傳出志工遭毒駕輾斃事件，昨（20日）晚間再度發生嚴重車禍。警方表示，晚間9時許，員林市員鹿路一段發生4輛雙B名車疑似競速失控事故，其中一輛衝撞超商騎樓，另外3輛車則因來不及煞車連環追撞，造成現場一片混亂。事故中除了4名駕駛受傷外，一名路過民眾遭波及、傷勢嚴重，目前正在搶救中。
根據初步調查，事故發生時多輛雙B轎車沿員鹿路往埔心鄉方向高速行駛，引擎轟鳴聲相當明顯。開在最前方的車輛突然失控，直接撞進路旁超商，撞擊力道之大，整面玻璃瞬間破裂。後方三車因未能及時反應，在刺耳的煞車聲中接連追撞，車身嚴重受損，碎片散落滿地。
警消接獲通報後趕抵現場，4名駕駛皆意識清楚，傷勢在送醫治療後無生命危險；但一名年約40歲的路人當時行走路旁，遭高速車輛波及，全身多處骨折、腹部嚴重挫傷，送醫時意識模糊，傷勢最為嚴重。
現場監視器與民眾拍攝的影片顯示，事故前雙B車隊高速行駛、疑似競速或超車，相關畫面也在網路流傳並引發討論。警方強調，確切肇因仍需進一步調查，包括是否涉及違規競速、危險駕駛與酒駕等情況，後續將依照道交相關法規追究責任。
