彰化40歲男夢見「萬馬奔騰」 二度刮中100萬

彰化一名年約40歲的男子夢見「萬馬奔騰」，當天開車路過和美鎮道周路「寶你發彩券行」時心中突然湧現強烈念頭，隨手購買一張「1200萬大吉利」，沒想到就真的抱走100萬元。

彰化40歲男子抱走100萬元 。（圖／台彩提供）

彰化一名男子再度受到幸運之神眷顧刮中100萬元！根據代理人李小姐轉述，這位年約40歲的男性表示，自己已經不是第一次獲得「夢境的指引」。龍年(113年)時，他曾經夢見彰化另一家彩券行裡有群龍盤旋，憑著直覺前往該店，只買了一張「2000萬超級紅包」，便幸運刮中100萬元。

今年這位強運男又夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，起初他並未放在心上，直到當天開車路過一家彩券行時，心中突然湧現強烈念頭，便立即停車、快步走進彩券行，隨手挑選一張「1200萬大吉利」，沒想到竟再度幸運刮中100萬元。

南投一名年約30多歲的男子聽到店員在討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺有幾分相似，於是他臨時決定加買一張，結果幸運刮中500萬元 。（圖／台彩提供）

此外，南投一名年約30多歲的男子也驚喜刮中刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元。根據代理人蔣小姐表示，這位幸運兒當天原本在刮「1200萬大吉利」，期間聽到店員在討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺有幾分相似，於是他臨時決定加買一張尾數8號的「五路財神」。過了不久，他走到櫃檯前淡定輕聲的對店員說：「我中頭獎了」，經店員協助確認後，才露出開心的笑容，除了隨即打電話向家人報喜之外，也特地包了一個紅包給店員。

代理人蔣小姐也開心表示，店裡開出大獎後為感謝店裡附近的媽祖廟保佑，特別奉上一盆蘭花叩謝神明，並祈求店內能持續傳出中獎好消息。

