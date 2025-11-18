彰化42個社區展現精彩亮點 社造博覽會11/30盛大登場

彰化縣社區營造博覽會於11/30盛大登場，縣長王惠美(右五)等人參加啟動儀式。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府長期推動社區營造，推展在地創生與永續行動，今年以「社造欣生，半線共好」為主軸，將於三十日在北斗奠安宮停車場舉辦社區營造博覽會。十八日舉辦宣傳記者會，縣長王惠美表示，今年結合聯合國永續發展目標，邀集代表性、具特色之亮點社區共同參與，發表「彰化縣永續社區營造宣言」五大宣言，積極打造「多元、創新、共好」的永續彰化。

王惠美說，今年社區營造博覽會多元精彩，縣內共四十二個社區(含協會、個人) 、六十個主題攤位展現在地特色成果，偕同埔心鄉、大村鄉、福興鄉、田中鎮、芳苑鄉等五個公所推動社區參與公民審議社造歷程，以及縣府十個局處之社造資源成果等，同時安排藝文表演、市集展售、闖關等多元內容。

王惠美說，活動展現三大亮點一、社區手作體驗，限量開放！十九日起開放線上報名，提供九種社區產業材料計四百份免費DIY體驗，讓民眾親手感受地方創意與手作魅力。

二、巨型混泥土扭蛋車轉出好禮！逛攤集章樂趣多，集滿五個印章即可免費抽扭蛋好禮，現場消費滿二百元再享好康摸彩。三、社區創意攤位競賽評比！各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位。

另外，整合社區資源特色，自十一月二十日至十二月二十八日，推出九條「魅力走讀，社區小旅行」，有王功海牛文化與生態體驗、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行等。即日起洽承辦單位報名，提供一千四百個名額，額滿即止。