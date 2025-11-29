彰化42對新人聯合婚禮 喜氣洋洋

彰化四十二對新人舉辦聯合婚禮。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

二０二五彰化縣聯合婚禮活動以中式婚禮為主題，二十九日在永靖鄉成美文化園舉行。縣長王惠美為四十二對新人證婚，在來賓及親友見證下為愛情獻上祝福。全場喜氣洋洋，熱鬧滿堂。

王惠美表示，縣府推出政策，支持年輕朋友安心成家，提供婚後、孕前健康補助，幫助準爸爸媽媽規劃美滿家庭。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，未來也提案預算如通過，明年生小孩將補助第一胎三萬元、第二胎五萬元、第三胎八萬元，鼓勵踴躍生育，

王惠美感謝十六個單位及企業贊助新人成家好禮，縣府也贈送每對新人五千元的實用商品券，同時摸彩最大獎三台電動機車、蜜月住宿券等，期盼所有新人帶著大家滿滿祝福，開心成家，一定要幸福。

成美文化園執行長薛樂山歡迎新人到來，表示園區種許多松樹，松屬長青，代表所有的新人都能幸福久久、永浴愛河。