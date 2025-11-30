彰化42對新人聯合婚禮 王惠美：生育補助將再加碼

彰化縣 / 綜合報導

2025年彰化縣聯合婚禮昨(29)日在永靖鄉舉行，過去只有20對名額，今年規模擴大，現場有42對新人在婚禮中締結連理。彰化縣長王惠美為新人證婚，除了祝福新人之外，也宣布未來將推出第三胎生育補助加碼到8萬元，同時也會持續規劃育嬰中心跟親子館，讓民眾在彰化建立家庭減少負擔跟壓力。

新人們穿上紅色傳統禮服，手上牽著另一伴一步步走進婚禮現場，主持人說：「白首同心到古今。」2025彰化縣聯合婚禮，今年在永靖鄉舉行，往年只有20對的名額，今年特別擴大到42對，這場中式主題婚禮，新人們在古色古香的中式庭園中締結連理。

新婚民眾說：「很新奇，大家都超漂亮的，第一次有這種活動，我們覺得超酷的，算是比較少機會，大家一起一群人穿古裝來參加，很熱鬧，很喜氣，很多人就比較開心。」

彰化縣長王惠美也出席親自為新人們證婚，也強調彰化縣持續支持民眾安心成家，婚後孕前以及新生兒都有各式補助，彰化縣長王惠美說：「婚後孕前我們有免費的健檢，生一胎有3萬、5萬、8萬，另外我們有育嬰中心，目前為止有規劃37座育嬰中心，還有20座的親子館。」

孩子生越多拿到的育兒津貼就更多，縣府不只鼓勵新人生小孩，未來孩子要進行托育費用也會補助，浪漫結婚建立家庭不要有壓力，認真工作打拼之餘，讓縣府來做新人們的後盾。

