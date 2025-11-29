彰化42對新人一起說「我願意」，聯合婚禮溫暖初冬。（彰化縣政府提供／林弘笙彰化傳真）

2025年彰化縣聯合婚禮以「中式婚禮」為主題，29日上午在永靖成美文化園區盛大登場，今年共42對新人攜手步入婚姻的殿堂。彰化縣長王惠美親自到場為新人證婚，在紅毯與松景相映下，祝福所有新人「永浴愛河，早生貴子」，縣府與多家企業提供成家好禮外，更準備禮品舉辦摸彩活動，讓新人都能滿載而歸。

王惠美表示，今年以「中式婚禮」為主題，工作人員用古禮迎親的方式，讓新人體驗不一樣的婚禮；縣府全力提升年輕人結婚及生育意願，推出育兒與成家政策，包括婚後、孕前免費健康檢查，協助準父母安心迎接新生命。若議會順利通過預算的話，新生兒補助將提高至「第1胎3萬元、第2胎5萬元、第3胎8萬元」，縣府設置10處公設民營托嬰中心，提供全國最平價的每月7000元托育服務，另規畫37處托嬰中心及20處育兒親子館逐年布建，提供0至6歲家庭更多元的托育資源，希望有效提升生育意願。

廣告 廣告

王惠美指出，參與聯合婚禮的新人從以往的20對，今年翻倍成長為42對新人，可見活動深受新人喜愛；感謝大家的熱情贊助，提供豐富的成家好禮，縣府更加碼每對新人有5000元商品券，現場舉辦摸彩，最大獎是3台電動機車及蜜月住宿券，讓新人滿載而歸。

婚禮會場的成美文化園區以松樹象徵長青，寓意新人永浴愛河、白頭偕老，園區也特別開放入園券給新人與親友，讓參與民眾留下美好回憶；新人們在滿滿的祝福聲中攜手步上人生新旅程，為彰化初冬的周末增添最溫暖的幸福色彩。

更多中時新聞網報導

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空

網購髮夾桌墊塑化劑超標 消基會呼籲政府把關通路

艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望