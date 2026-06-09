影/彰化44歲喪屍毒駕邊發抖 民眾肉身攔車遭暴衝狠輾腳部
彰化員林昨（8）日驚傳毒駕暴衝！44歲劉男吸食「喪屍菸彈」後癱軟車內，遇熱心民眾關切竟猛踩油門輾壓對方腳部逃逸，今（9）日遭警方循線逮捕送辦。
這起離譜的毒駕事件發生在8日夜間。劉姓男子在停等紅燈時車輛偏離車道，綠燈亮起後仍停滯不前。後方駕駛鳴按喇叭提醒，卻發現劉男全身顫抖、神情恍惚且言語不清，疑似吸食毒品後神智喪失。
兩名熱心民眾見狀察覺有異，立刻下車上前關心並準備報警。沒想到劉男為了躲避查緝，不僅拒絕配合，還突然重踩油門加速衝撞，導致其中一名民眾的腳部慘遭車輪輾壓受傷。劉男隨後更猛力倒車撞擊後方車輛，並在路口加速右轉逃離現場，行徑十分囂張。
轄區警方獲報後不敢大意，迅速調閱監視器與車籍資料鎖定劉男行蹤，於今日在雲林縣斗六市將其逮捕歸案。經警方實施唾液快篩，劉男對俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯呈陽性反應，現場也查扣了使用過的菸彈殼等證物，全案訊後依公共危險罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
近期彰化地區毒駕頻傳，日前甚至發生埔鹽分駐所所長遭毒駕犯衝撞導致雙腿骨折的憾事，顯示新興毒品已嚴重威脅用路人安全。警方特別呼籲，民眾若在路上發現疑似酒駕或毒駕的異常車輛，請優先記下車牌與特徵並通報警方，切勿貿然靠近與危險駕駛發生衝突，以免自身安全遭受危害。
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