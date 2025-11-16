彰化5層樓集合住宅火警 17人送醫無礙

消防隊員說道，「2樓有人待救是不是？2樓的那個民眾，那個窗戶先關起來。」

火舌從1樓通道一直往外竄，伴隨著黑色濃煙也不斷冒出，消防隊員發現樓上有住戶在窗邊呼救，擔心濃煙竄入屋內，趕緊要住戶先將窗戶關上，並立即拉起水線灌救。

16日凌晨將近4時，彰化市中華西路這處5層樓的集合住宅，停放在1樓通道的機車不明原因起火燃燒，火勢迅速從樓梯向上竄燒，樓上住戶已經無法從樓梯逃生，消防隊先引導住戶緊閉門窗，火勢約在半小時後撲滅，消防隊隨即上樓救人。

彰化消防分隊長楊師融說明，「它的2樓到5樓的部分，總共一層樓有3戶，分別有一些民眾待救。我們立即使用空氣面罩先後救出了17位民眾，其中有包含11位女性、6位男性，其中小孩有4位。」

消防隊在2樓到5樓一共救出17名住戶，其中年紀最大的73歲、年紀最小的只有11個月，都沒有生命危險，因為部分民眾有吸入濃煙，將17人都送醫檢查；為確保大樓住戶都平安，消防隊與警方也針對上鎖的住戶破門檢查，確認都沒有民眾受困。

由於機車半夜不明原因起火燃燒，警消正在現場進行調查，要釐清起火原因。

