彰化5連霸女議員身邊多個「他」 原因曝光了

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣5連霸女議員賴清美，從2026年元旦開始，只要出門跑攤或是關懷弱勢，身邊突然都跟著一位穿著白背心的年輕男子，背心上印的是「賴清美特助曾煥燁」，原來，這是賴清美的兒子，已辭去縣府工作，至於是否將接棒從政，賴清美笑著說，先來體驗媽媽跑攤的日常！

賴清美以往都是單獨一人跑攤或是出席活動，從今年第一天開始，身邊都多了一個「他」，知道是賴清美的兒子後，許多人才發現，原來還是第一次看到賴清美的小孩陪著跑行程。

賴清美說，她有3個女兒1個兒子，兒子曾煥燁排行老4，也是老么，屏科大碩士，今年38歲，兒子從2008就入民進黨，黨齡已有18年。因為她從2005年底當選就任縣議員以來，擔任縣議員已超過20年，兒子就一路看著她參選、跑攤與問政，從小就耳濡目染，對於跑攤並不陌生。

賴清美強調，當縣議員平日要跑婚喪喜慶，還要參加社區活動，在議會開議期間出席大會，經常是早出晚歸，這些兒子都是看在眼裡， 原本兒子在縣府上班，如今已辭去工作，專心當媽媽的專屬特助，她先帶著兒子體會跑攤日常。

由於賴清美是民進黨團彰化縣議會最資深的女議員，5連霸的實力堅強，兒子跟著跑攤，也讓各界關心是否要讓兒子接棒，賴清美表示，先來體驗議員日常，未來選擇再由兒子決定。

