彰化5.7萬顆芬普尼蛋流向公開 台中最慘有4萬、新北1萬顆僅回收部分

彰化縣政府在取得彰化地檢署同意後，昨晚漏夜將文雅畜牧場封存25萬多顆雞蛋全數銷毀。（圖／彰化縣政府提供）

台中市衛生局抽驗龍忠蛋行蛋品有芬普尼超標，經查4萬顆蛋是由彰化文雅畜牧場流出，台中市長盧秀燕指第二批不只是流入台中，對此彰化縣衛生局表示，經查文雅畜牧場9日出貨蛋品5.7萬顆，其中流向台中有4萬顆，追回1萬200顆，新北有1萬顆，回收5400顆，另有7000顆未出貨即被衛生局攔截。

台中市衛生局稽查龍忠蛋行檢出有芬普尼超標雞蛋，是來自彰化文雅畜牧場，數量有4萬顆蛋，台中市議員黃佳恬18日質疑，2天空窗期不可能只有龍忠蛋行去載蛋，認為其他縣市也可能，市長盧秀燕也指出，就她了解，第二批不只是流入台中，其他地方還有，要求有關單位應該趕快查明公布。

彰化縣縣生局長葉彥伯表示，經查，文雅畜牧場9日實際出貨有5萬7000顆蛋，其中有4萬顆，由台中市龍忠蛋行自行載運回台中，其中台中市衛生局回收下架7600顆、檢調單位搜索2600顆，共追回1萬200顆，已銷毀，實際售出2萬9800顆。

葉彥伯表示，另1萬7000顆蛋品，其中有1萬顆，由1輛往北運送蛋品的蛋車載運販售至新北，售出4600顆，5400顆回收下架，並已在17日銷毀，另有7000顆蛋品尚未出貨，即已被衛生局攔截。葉彥伯也證實，蛋品未流入彰化縣食品業者。

由於文雅畜牧場飼養雞隻4.9萬隻，每天生產雞蛋約在4萬顆，移動管制後即不能出貨，但蛋場蛋雞仍持續產蛋，9日該場單日出貨雞蛋就多達5.7萬顆，被高度懷疑摻入之前的問題蛋，檢方今日除持續約談畜牧場陳姓負責人，以深入了解案情，對於數字上的落差及是否有混蛋情形，也都是檢方追查範圍。

