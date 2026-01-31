彰化6旬農誤信「假投資」遭詐650萬 法庭哽咽：後半生沒什麼希望了

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化60歲林姓農民，誤信詐騙集團「保證獲利」的投資說詞，短短數月內陸續交付現金，直到最後一次面交650萬元後，才驚覺遭詐，畢生積蓄幾乎歸零。林男在法庭上哽咽表示，自己已不再年輕，「後半生好像沒什麼希望了」。彰化地方法院審理後，將陳姓、康姓車手依三人以上共同詐欺取財、金額達500萬元罪，分別判處有期徒刑4年、5年。

判決書指出，陳男透過康男加入詐欺集團，該集團自2024年7月起，透過LINE帳號「歐華投顧」等名義接觸林男，佯稱可操作股票投資、穩定獲利，並以投資操作書、保密協議等文件營造專業假象，逐步取得信任。林男信以為真，多次依對方指示面交現金。

去年10月7日，康男安排陳男假冒「歐華投顧經辦人」，配戴偽造工作證，並持蓋有公司印文的現金收據，到林男住處收取650萬元。陳男得手後，再依指示將現金放置在附近土地公廟外、一輛黑色轎車右前輪後方，由其他成員取走，以此方式規避警方追查。事後林男察覺投資有異，驚覺受騙後報警處理。

法院審理時，陳、康兩人均坦承犯行。法官指出，康男實際取得報酬9萬7500元，陳男則拿到6萬5000元，兩人雖非詐騙主謀，但分別負責招募、派遣及實際收款，對整體犯行具關鍵作用，仍應論以共同正犯。

林男出庭時表示，被騙金額一半是多年存款，一半還得向外借貸，如今不僅背債，收入又有限，「想到以後怎麼生活，常常睡不著」，更感嘆「我不再年輕了，後半生好像沒什麼希望了」。

法官審酌，康男過去已有詐騙前科，卻因賭博欠債再度犯案，甚至招攬他人加入詐騙集團，犯後亦未賠償被害人損失，情節重大；陳男則負責實際出面收款、交付贓款。最終依三人以上共同詐欺取財、金額達500萬元罪，判處陳男4年、康男5年有期徒刑，全案可上訴。

