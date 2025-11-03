彰化7大轉運站布局曝光！鹿港、溪湖、和美進度各不同

「鹿港轉運站BOT案」在今年4月動土，一旁則打造彰化第一間五星級飯店，總投資逾12.5億元，完工後將成鹿港新地標。（資料照／葉靜美彰化傳真）

彰化縣政府為強化縣內公共運輸節點，在縣內規畫多處轉運站，其中鹿港轉運站採BOT案，並將有全縣第一家五星旅館，同採BOT方式的和美則卡關中，溪湖則已完成發包，縣議員陳玉姬關心溪湖轉運站除了交通轉運外，還有什麼功能，縣府表示，會有小型店舖，未來相關路線整併後也能發揮其交通效益。

彰化縣有7大轉運站，除已啟用的田中及員林市轉運站，目前規畫中的另有鹿港、溪湖、二林、和美、彰化市等5處轉運站，其中二林轉運站已完成硬體設備，目前正在招商中，和美及鹿港都採BOT，鹿港轉運站預計於2026年底完工啟用，一旁的全縣第一家五星級國際旅館則預計於2028年完工，和美則仍在尋找BOT廠商中，溪湖則已完成工程發包，彰化市則將配合鐵路高架化進行規畫。

彰化縣議會召開定期會，今日進行縣政質詢，會中陳玉姬強調，轉運站不是「蓋來好看」，要能動、要能轉、還要能賺，鹿港轉運站有規畫五星級飯店，而溪湖轉運站除了交通轉運外，還有規畫什麼功能？溪湖是農業大鎮，她建議，溪湖轉運站能與地方特色結合，設置行銷與販售在地農特產品專區，除推廣在地農產，也將更具吸引力。

交通處長林孟弘表示，溪湖轉運站工程已完成發包，目前暫時做為停車場使用，該計畫目前正由內政部審查中，溪湖轉運站受限基地條件及站體規模，不像鹿港那麼大有規畫酒店，但會有小型店舖，完成前會進行相關路線整併，相信能發揮其轉運站的交通效益。

縣議員蕭文雄則表示，和美轉運站規模較小，民間投資意願低落，和美沒有鐵路、也沒有高鐵，只靠客運運輸，希望縣府能早日完成轉運站招標；林孟弘坦言，和美轉運站有許多廠商詢問，但多數只想當房客、不想當房東，不願進行大金額投資，會再與更多業者討論，未來客運路線會再整併，強化接駁效益，也會想辦法讓該處有集客效益。

