彰化74歲失智老翁神秘失蹤 搜救隊空拍機網友全力搜尋仍無蹤影

彰化市1名74歲陳姓老翁，患有失智症，20日晚間疑似自行外出後便下落不明，至今已經第8天仍未尋獲。家屬指出，當晚6點多還看見陳翁坐在客廳，但稍後竟不見蹤影整夜未回家，陳翁離家時穿著米色外套與深藍色長褲，警方在接獲報案後立即調閱住家周邊監視器，發現陳翁沿福馬街步行至茄苳路二段，朝和美大肚溪方向前進，之後便消失無蹤。警方大規模調閱路口監視器，但仍未找到任何有效線索。

包括彰化、和美警方與消防局在內，以及多個民間救難協會與協勤民力，展開大規模搜救行動，搜尋範圍涵蓋荒地、果園、樹叢等多處地點，台灣偵搜犬協會也出動兩隻搜救犬加入搜尋，並且使用空拍機從空中進行監控，全程動員數百人次，至今仍未能找到陳翁，家屬心情焦急萬分。

近來氣溫驟降，尤其是夜間及清晨的體感溫度降至10度以下，更讓家屬擔心老翁的安全，除了警方與消防局的專業搜尋，網友們也熱心協助，積極在社群媒體上發佈消息，希望能提供更多線索，有網友甚至建議可以「請示神明」，希望奇蹟能早日出現，讓陳翁平安回家，家屬懇請社會各界持續留意相關訊息，任何線索都可能是找到陳翁的關鍵。

