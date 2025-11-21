彰化79歲獨居老翁騎車看診途中慘死，攔腰撞左轉彎大貨車釀悲劇。(圖／TVBS)

彰化縣福興鄉發生一起嚴重車禍！79歲許姓獨居老翁騎機車前往就醫途中，遭40歲黃姓男子駕駛的物流大貨車攔腰撞上，當場摔倒在地。儘管路人急救，仍回天乏術不治身亡。監視器畫面顯示，事故發生在綠燈時段，外側機車雖放慢速度，老翁卻繼續前行，遭尚未完全轉彎的大貨車撞上。警方調查，肇事司機當時正在送貨途中，而老翁則是要去醫院看診拿藥。這起意外再次凸顯高齡騎士的道路安全問題，令人不勝唏噓！

監視器畫面顯示大貨車尚未完全轉彎時，機車攔腰撞上大貨車後輪處，當場摔倒在地。(圖／民眾提供)

救護人員抵達現場時，傷者已呈現OHCA。(圖／TVBS)

事故發生在20日中午，地點位於彰化縣福興鄉彰鹿路6段。當時79歲許姓老翁騎著紅色機車，在綠燈時直行通過路口，而同時一輛由40歲黃姓男子駕駛的物流大貨車正在左轉。根據現場監視器畫面顯示，雖然外側有雙載機車放慢速度，但穿著土黃色上衣的許姓老翁繼續前行，結果在大貨車尚未完全轉彎時，攔腰撞上大貨車後輪處，當場摔倒在地。

事發當時，路口信號燈由黃燈轉為紅燈，後方等候紅燈的車輛並未立即察覺意外。約一分鐘後，當綠燈再次亮起時，其他騎士和駕駛紛紛繞過傷者通行。所幸有路過民眾停下來協助指揮交通，防止發生二次事故。有目擊者表示，看到有人為老翁進行CPR，而大貨車司機則慢慢走過來查看。

救護人員抵達現場時，立即給予CPR及AED處置。(圖／TVBS)

福興分隊小隊長江志仲表示，，傷者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）情形，立即給予CPR及AED處置，並於現場實施電擊一次。儘管緊急送醫急救，老翁最終仍不治身亡。

事故現場留下了老翁的紅色機車殘骸，車殼撞得碎裂。(圖／TVBS)

警方調查後發現，肇事的大貨車屬於物流公司，司機當時正在送貨途中。而不幸罹難的許姓老人是一名獨居長者，事發時正要前往醫院看診拿藥，卻在途中發生意外。事故現場留下了老翁的紅色機車殘骸，車殼撞得碎裂，地上還遺留著一隻拖鞋，場面令人不勝唏噓。

