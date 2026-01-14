拍爆了！彰化8公頃花海盛開，1/17限定拔蘿蔔、逛市集。圖／記者鄧富珍攝





春光乍暖、花開正好，彰化市公所延續每年廣受好評的春季花海活動，今年以「2026 Bloom彰化—浪漫相遇」為主題，再度攜手在地農友，於稻作收割後的彰草路123巷旁農田（彰草路與金馬路交叉口），精心打造超過8公頃的繽紛花海景觀。波斯菊、百日草與向日葵相互輝映，花況預計一路延續至2月上旬，邀請民眾走進花田，在冬日暖陽中感受春天氣息，與幸福浪漫相遇。

誘人的嬌艷怒放向日葵。圖／記者鄧富珍攝

彰化市長林世賢表示，花海活動不僅是城市重要的季節風景，更希望透過活動讓市民親近土地、體驗農村之美。今年主活動將於1月17日上午9時至下午3時30分舉行，地點就在花海入口處，規劃多元展演與體驗內容，讓大小朋友都能在花田間留下美好回憶。其中，下午3時登場的「拔蘿蔔農事體驗」最受親子期待，讓民眾實際走進田間，感受農作收成的樂趣。

廣告 廣告

活動當天，除了可盡情拍照、打卡的絕美花海外，現場還安排一系列寓教於樂的精彩內容，包括幼童律動表演、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子與毛孩闖關活動、毛孩義剪服務，以及狂犬病預防注射等貼心規劃，滿足不同年齡層與族群需求。今年也特別在花田中設置大型稻草捲藝術裝置，讓民眾擁抱稻香、拍下最具田園氛圍的療癒美照。

拍爆了！彰化8公頃花海盛開，1/17限定拔蘿蔔、逛市集。圖／記者鄧富珍攝

現場同步設有花田美食市集與在地農特產品展售，並提供咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐，讓民眾邊賞花、邊品味彰化在地好滋味。市公所也推出互動活動，凡於活動當天拍照上傳FB公開分享並按讚，即可獲得精美小禮，數量有限、送完為止。

林世賢市長誠摯邀請全國民眾於1月17日走進彰化花海，漫步繽紛花田、逛市集、喝咖啡、闖關體驗、拔蘿蔔，與春天來一場幸福又浪漫的相遇，為新的一年揭開最美好的序幕。

拍爆了！彰化8公頃花海盛開，1/17限定拔蘿蔔、逛市集。圖／記者鄧富珍攝

拍爆了！彰化8公頃花海盛開，1/17限定拔蘿蔔、逛市集。圖／記者鄧富珍攝

拍爆了！彰化8公頃花海盛開，1/17限定拔蘿蔔、逛市集。圖／記者鄧富珍攝

更多新聞推薦

● 彰化8公頃花海盛開 1/17限定拔蘿蔔、逛市集