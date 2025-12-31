彰化80歲阿嬤遭撞飛倒地！7機車騎士經過無人理

彰化市大埔路日前發生一起交通事故，根據警方調查，37歲廖姓女駕駛從大埔路無名巷準備右轉進入大埔路時，未注意禮讓直行車輛，直接撞上沿大埔路直行的80歲丁姓阿嬤。

監視器畫面顯示，撞擊瞬間阿嬤整個人被拋飛落地，重摔後翻滾躺在地上無法動彈，機車也因撞擊力道猛烈而滑行損毀。肇事女駕駛疑似受到驚嚇，當下呆坐車內未立即下車查看。

事故發生後，現場車流量並不小，第一輛路過的機車僅微微減速，隨即從倒地阿嬤身旁繞過。隨後幾秒內，約有7輛機車陸續經過事故正前方，卻沒有任何一位騎士停車下車幫忙，部分騎士甚至沒有轉頭關心，直接呼嘯而過。

廣告 廣告

約30秒後，終於有熱心民眾與附近住戶停下，上前查看阿嬤傷勢並協助指揮交通，同時擺放三角錐提醒來往車輛注意，並立即報警求援。

警方與救護人員迅速抵達現場，將頭部及四肢受傷的丁姓阿嬤緊急送往醫院急救。經警方現場對雙方駕駛進行酒測，測試值均為零。廖姓女駕駛本人未受傷，但其車輛車頭嚴重毀損；阿嬤的機車右側車身也因撞擊而明顯凹陷。

警方初步研判，這起事故的主要原因是轉彎車輛未禮讓直行車，違反道路交通管理處罰條例相關規定。確切的肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

這起事故監視器畫面今日曝光後，引發社會各界對於路人冷漠現象的討論。專家指出，面對交通事故，民眾應在確保自身安全的前提下，適時伸出援手，協助傷者並維護現場交通秩序，展現社會互助精神。

更多品觀點報導

雲林台19線車禍肇逃！2騎士遭撞飛+輾壓頭身慘死

11歲童騎Ubike擦撞法拉利！家長恐面臨「天價維修費」

