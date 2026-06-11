彰化854場蛋雞場芬普尼複檢全合格 (圖)

愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...

CTWANT ・ 17 小時前 ・ 8 則留言