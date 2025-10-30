彰化90年爌肉飯最後一鍋今日秒殺！老店改用雞肉推新品渡難關

彰化知名美食阿泉爌肉飯，今日最後一鍋秒殺售罄，改賣雞腿飯。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全台豬隻禁宰禁運，各地美食小吃陷入無豬肉可賣的情況，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯今日剩下最後一鍋爌肉，吸引大量顧客上門搶購，業者指出，今天開始推出雞肉飯、雞腿便當。

受到非洲豬瘟影響，彰化市有90多年歷史的阿泉爌肉飯採分流販售，堅持到今日只剩最後一鍋爌肉，大量老饕紛紛上門搶購，導致秒殺售罄，為應對接下來無豬肉可賣，阿泉爌肉飯今日起推出期間限定的雞腿飯和雞腿便當。

彰化縣議員楊子賢也到店品嘗新推出的雞腿飯，並指出爌肉飯是彰化人早餐日常，疫情帶來挑戰，如今爌肉飯行家改賣雞腿飯，發現阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴。

另一家彰化知名美食「車路口肉羹」也推出「雞霸分」新品，改用清雞柳條取代豬肉，透過不同肉類取代豬肉，讓這些知名老店不至於陷入停業的窘境。

