彰化GO購圓滿落幕，雙車頭獎揭曉、帶動近26億元消費。圖／記者鄧富珍攝





「2025彰化GO購」消費抽獎活動今（7）日在彰化縣政府中庭舉辦第3次、也是最後一次抽獎直播記者會，由彰化縣長王惠美親自主持，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出1,880位幸運得主，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車及SUZUKI JIMNY汽車得主同步揭曉，為這項歷時數月、成功帶動地方消費的活動畫下圓滿句點。

王惠美表示，「2025彰化GO購」自活動開跑以來，受惠於《2025台灣設計展》在彰化舉辦的高人氣，加上中央普發現金一萬元的帶動效果，成功吸引全台民眾湧入彰化消費，登錄金額累計達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾高度參與熱情。

王惠美指出，本次最終抽獎共抽出Kia EV6 Air增程版電動車1輛、SUZUKI JIMNY汽車1輛，以及1,878項豐富獎項。其中，SUZUKI JIMNY汽車得主僅在和美地區加油消費600多元即幸運中獎，而百萬電動車得主則因購買Gogoro而獲得最大獎，充分展現「小額消費、大獎回饋」的活動精神。

王惠美也感謝彰化縣議會對預算的支持，並向熱情參與的鄉親、全力配合的在地店家與商業團體表達謝意，讓消費不只是購物行為，更成為推動地方經濟的重要力量。

她進一步指出，彰化擁有15家觀光工廠、26處休閒農場、13個特色商圈，以及357家友善店家，並有多家美食名店入選「500碗」、「500甜」，誠摯邀請全國民眾來彰化慢遊、品味在地魅力。此外，「2026彰化月影燈季」已於八卦山大佛風景區登場，展出至115年3月1日，每晚5時30分至10時點燈，以「跳跳馬戲團」為主題，適合闔家賞燈同樂。

縣府經濟暨綠能發展處表示，中獎名單將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日以簡訊及電子郵件通知。得獎者須於公告日起14日內，依規定上傳身分證、發票或收據及存摺等文件完成兌獎。縣府也提醒，兌獎過程不會要求操作ATM轉帳，請民眾留意詐騙，必要時可撥打165反詐騙專線查證。

