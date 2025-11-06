彰化GO購抽出潮車大獎

彰化縣長王惠美主持「彰化ＧＯ購」抽獎活動，在彰化市消費三千七百多元的張小姐獲得汽車大獎。 （彰化縣政府提供）

記者吳東興、陳華興∕綜合報導

二０二五彰化ＧＯ購六日在縣府中庭舉辦第二次抽獎直播記者會，抽出八百八十一位幸運得主；最大獎SUZUKI JIMNY汽車由在彰化市消費三千七百多元的張小姐獲得。

縣長王惠美表示，為響應普發現金一萬元，活動將延長到十二月三十一日，登錄期限則延到明年一月五日，並於明年一月七日最後一次抽獎，除了最大獎Kia EV6 Air增程版汽車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康，再加碼一輛SUZUKI JIMNY、一百名現金一萬元及iphone 17等多項獎品。

桃園市長張善政也在市政會議宣布推出「普發一萬．桃園百倍奉還」活動，只要登錄一百元以上消費發票，即有機會中得好運大獎，包括每天抽一萬、每週抽五萬、每月抽十萬，以及最終壓軸一百萬元現金大獎。活動自十二日起至十二月三十一日，發票登錄期間為十三日至明年一月七日，讓民眾有更充裕的時間準備與登錄參加。

活動期間，經發局也與在地商圈、觀光工廠及樂天桃猿球團合作，推出限量加碼好禮與體驗活動。