彰化GO購抽出百萬電動車 王惠美親自通知幸運得主

記者張溎壕／彰化報導

「2025彰化GO購」今（7）日在彰化縣府中庭舉行最後一次抽獎直播，現場氣氛超嗨，尖叫聲、掌聲不斷，兩台超狂新車Kia EV6 Air電動車和SUZUKI JIMNY汽車，終於落入幸運得主手中，民眾看直播都跟著心跳加速！

現場人潮聚焦中庭大螢幕，大家目不轉睛看著抽獎進行，緊張又期待。縣長王惠美親自打電話通知幸運得主，陳姓男子一接電話整個人愣住，脫口喊出：「真的假的？」王惠美笑著安撫他：「係金ㄟ！我不是詐騙啦！」這下全場笑聲連連，還有人拍手尖叫，氣氛超級熱烈。

而和美鎮的柯姓男子，只花600元在加油站加油，就幸運抽中SUZUKI JIMNY，當王惠美打電話告訴他時，他當場傻眼、嘴巴張得大大的，不敢相信自己真的成為新車車主！陳姓男子則是購買Gogoro抽中Kia EV6 Air電動車，他接到電話時也忍不住激動大喊：「我真的中了？！」

這次活動共抽出1,880位幸運兒，從活動開始到今天累積登錄消費金額高達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化消費力爆棚的熱潮。經濟暨綠能發展處表示，去年受惠於設計展熱潮和中央普發現金1萬元，吸引全臺民眾到彰化消費，今年活動依然人氣不減。

中獎名單將公告在活動官網，隔日會發送中獎簡訊與電子郵件。王惠美提醒，得獎者需於公告日起14天內上傳身分證、發票或收據、存摺影本辦理兌獎，逾期將取消資格。而且，縣府不會要求中獎者操作ATM或匯款，大家務必小心詐騙，有問題就打165防詐騙專線或用網站客服確認。

整場活動不僅抽出大獎，也讓大家感受到彰化縣府用心推動地方消費、綠能生活的誠意。抽獎結束，現場掌聲雷動、民眾開心尖叫，幸福感爆棚，也為今年的消費活動劃下最熱鬧的句點。

「2025彰化GO購」今日在縣府中庭辦最後一次抽獎，Kia EV6電動車和SUZUKI JIMNY汽車幸運得主揭曉，現場驚喜連連，氣氛超嗨。（記者張溎壕攝）