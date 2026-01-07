彰化GO購抽獎最終回送出百萬電動車拚經濟圓滿落幕

2025彰化GO購！最終回抽獎、送出百萬電動車，讓消費拚經濟圓滿落幕！（圖：李河錫攝）

2025彰化購(Go！)消費抽獎活動，締造近26億商機，7日舉辦「最終回」抽獎活動，共抽出1,880名幸運得主；其中頭獎「日本進口汽車」，由1名在和美鎮加油600多元民眾抽得；特獎「韓國進口電動車」，則是由1名購買電動機車民眾幸運抽中；讓為期4個多月消費拚經濟活動，畫下圓滿句點。

彰化縣政府，為了幫縣境內百工百業拚經濟、拚商機，從去年(2025)9月份起，盛大推出「2025彰化購(Go！)」消費抽獎活動，結合「2025臺灣設計展～在彰化」、以及中央普發現金1萬元等雙重利多，各店家紛紛加碼優惠大放送，縣府也大方增加近百個獎項、以及一部進口汽車，成功帶動全台各地民眾湧入彰化前來消費，所帶動的觀光消費熱度超乎預期，初估至少締造近26億實質商機；並在1月7日公開舉辦第3次、也是「最終回」公開抽獎直播活動；王惠美縣長，感謝全國鄉親的支持，從活動開始到結束，共累積登錄94萬7千多筆參加抽獎的消費量，充分展現強勁的消費動能與民眾參與的熱情，讓消費不再只是消費，而能轉化成推動地方、活絡經濟的強大力量。

廣告 廣告

2025彰化GO購！締造近26億商機；最終回抽獎送出百萬電動車！（圖：李河錫攝）

2025彰化購(Go！)抽獎「最終回」，共抽出1,880名幸運得主；其中頭獎一部「日本進口汽車」，由1名在和美鎮僅加油600多元民眾所抽得；特獎一輛「韓國進口電動車」，則是由1名購買電動機車的民眾幸運抽中；讓消費拚經濟的促銷活動，也畫下圓滿句點。

王惠美縣長也強調，「2026彰化月影燈季」，已在八卦山大佛風景區繽紛登場，即日起展出到115年3月1日，每天晚上5點半起到10點亮燈，今年以「跳跳馬戲團」為主題，結合璀璨燈光、旋轉木馬、歡樂馬戲元素以及許多互動燈組，適合全家大小一起漫步、賞燈，感受不一樣的夜間風景；此外，縣境內還有15個觀光工廠、26個休閒農場、13個特色商圈、357間友善店家以及入選「500碗」、「500甜」推薦美食店家，不論親子出遊、朋友相聚或品嘗美食，都能開啟一段難忘的旅程，誠摯邀請鄉親們利用週休假期與春節9天連假，前來彰化吃喝玩樂、慢遊彰化。

縣府表示，中獎者需在活動網站「最新消息」公告日後14天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，縣府將取消中獎資格；此外，也提醒、兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮,請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐騙！（李河錫報導）