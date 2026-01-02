彰化GO購消費登錄 延至1/6

「二○二五彰化GO購」消費登錄系統於一一五年一月一日因系統更新產生異常，導致民眾發票或收據無法正常登錄。彰化縣政府獲報後立即聯繫廠商修復，目前系統皆可正常運作。為保障民眾參與活動權益，將登錄期限延長一天，至一一五年一月六日二十三時五十九分止，並於隔七日進行最後一次抽獎，請民眾把握最後機會，爭取成為Kia EV6豪華電動車幸運得主，把多項好禮帶回家。

縣府經濟暨綠能發展處昨（二）日表示，目前活動累積登錄金額約二十四.三億，登錄筆數超過九十萬筆，本次活動獎項豐富，包括最大獎Kia EV6 Air增程版電動車、加碼SUZUKI JIMNY越野潮車一台、一00名現金一萬元、iPhone 17，以及黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好禮，總額超過千萬元。請尚未完成登錄的民眾，務必把握最後機會於期限前完成登錄作業，就有機會把許多好禮帶回家。