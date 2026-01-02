▲彰化GO購登錄系統異常已排除，登錄期限延長至1月6日，請民眾把握最後機會，爭取成為Kia EV6豪華電動車幸運得主，把多項好禮帶回家。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化GO購消費登錄系統於115年1月1日因系統更新產生異常，導致民眾發票或收據無法正常登錄。彰化縣政府獲報後立即聯繫廠商修復，目前系統皆可正常運作。為保障民眾參與活動權益，將登錄期限延長1天，至115年1月6日23時59分止，並於隔(7)日進行最後一次抽獎，請民眾把握最後機會，爭取成為Kia EV6豪華電動車幸運得主，把多項好禮帶回家。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，目前活動累積登錄金額約24.3億，登錄筆數超過90萬筆，本次活動獎項豐富，包括最大獎Kia EV6 Air增程版電動車、加碼SUZUKI JIMNY越野潮車1台、100名現金1萬元、iPhone 17，以及黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好禮，總額超過千萬元。請尚未完成登錄的民眾，務必把握最後機會於期限前完成登錄作業，就有機會把許多好禮帶回家！