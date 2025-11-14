彰化GO購首場抽獎 幸運得主開回新車
▲幸運得主由經綠處張寒青處長親自頒發車鑰匙，恭喜施小姐開回新車，現場氣氛熱烈。（記者方一成攝）
「二○二五彰化GO購」消費抽獎活動首場抽獎業於十月九日抽出第一次的頭獎SUZUKI NEW SWIFT汽車，幸運得主昨（十四）日由經綠處張寒青處長親自頒發車鑰匙，恭喜施小姐開回新車，現場氣氛熱烈，笑聲不斷。
王縣長表示，今年中央普發現金一萬元，為了讓大家可以「領到萬元、花在彰化」，活動特別延長到十二月三十一日，登錄期限將延到隔年一月五日，並訂一月七日最後一次抽獎，除最大獎Kia EV6 Air增程版汽車、黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康外，再加碼抽一台SUZUKI JIMNY越野潮車、一百名現金一萬元及iphone 17等多項獎品，也藉此呼籲民眾，把握活動期間持續在地消費拚好禮，讓地方經濟越來越熱絡。
此次頭獎得主施小姐表示，她從去年起就積極參加「彰化GO購」消費抽獎活動，今年在登錄不到三十張發票的情況下，幸運抽中頭獎汽車，開心直呼「真的太幸運了！」施小姐分享，她平時都會盡量讓每次消費達到抽獎門檻五百元，且習慣索取紙本電子發票，掃描登錄非常方便。這次中獎的發票正是家中汽車保養時開立的發票，本身原以機車通勤，如今「無痛換車」，也期待能開始開車上下班，享受更便利的生活。
彰化縣政府表示，即日起至十二月三十一日止，歡迎大家把握時間踴躍參加，「買在彰化、抽好禮」，持續帶動地方消費熱潮！來彰化消費就對了。
