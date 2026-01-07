彰化GO購 抽出百萬電動車

最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主揭曉，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。（記者方一成攝）

▲最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主揭曉，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。（記者方一成攝）

「二○二五彰化GO購」消費抽獎活動，昨（七）日於彰化縣政府中庭舉辦第三次抽獎直播記者會，彰化縣長王惠美與會，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出一八八○位幸運得主，去年受惠於設計展盛況與中央普發現金一萬元的雙重利多，成功帶動全台民眾湧入彰化，消費熱度超乎預期，本次SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油六○○多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。

廣告 廣告

王惠美表示，今天是二○二五彰化GO購活動最後一次抽獎，本次將抽出Kia EV6 Air增程版汽車一臺、SUZUKI JIMNY汽車一臺及1,878個獎項的幸運得主。從活動開始到結束，累積登錄金額已達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的參與熱情。一路走來要感謝非常多人，感謝縣議會議長謝典霖及所有議員對預算的支持，以及熱情參與的民眾、全力配合的店家、協助推動的商業團體。因為大家的共同努力，讓消費不僅是消費，而能轉化成推動地方、活絡經濟的力量。

王惠美表示，去年在彰化舉辦的《二○二五台灣設計展》表現非常亮眼，不但勇奪「二○二五台灣設計BEST 一○○」三獎入選，也拿下Google二○二五全台搜尋冠軍，讓全國看見彰化的創意實力。彰化縣內有十五個觀光工廠、二十六個休閒農場以及十三個特色商圈，還有三五七間友善店家以及入選「五○○碗」、「五○○甜」推薦的美食店家，不論是親子出遊、朋友相聚，或品嘗美食，都能開啟一段難忘的旅程，誠摯邀請鄉親來彰化吃喝玩樂、慢遊彰化。另外，「二○二六彰化月影燈季」，在八卦山大佛風景區繽紛登場，即日起展出至一一五年三月一日，每天晚上五點三十分到十點亮燈，今年以「跳跳馬戲團」為主題，結合璀璨燈光、旋轉木馬、歡樂馬戲元素以及許多互動燈組，適合全家大小一起漫步、賞燈，感受不一樣的夜間風景。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青表示，抽出的幸運得主，將公告於「二○二五彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後十四天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項！

經綠處表示，中獎者需於活動網站-最新消息公告日後十四天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，縣府將取消中獎資格。此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用一六五防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打一六五專線查證，以免遭詐。