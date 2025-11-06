「彰化GO購」直播抽獎由張姓小姐獲得SUZUKI JIMNY越野潮車

▲今(6)日於縣府中庭舉辦第2次抽獎直播記者會，其中最大獎 SUZUKI JIMNY汽車幸運得主由縣長王惠美抽出。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今(6)日於縣府中庭舉辦第2次抽獎直播記者會，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎 SUZUKI JIMNY汽車幸運得主是在彰化市消費3,700多元的張小姐。縣長王惠美表示，為響應昨日開始登記普發現金1萬元，活動特別延長到12月31日，登錄期限則延到115年1月5日，並訂於115年1月7日最後一次抽獎。再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，讓地方經濟越來越熱絡。

▲由縣長王惠美Call out給SUZUKI JIMNY汽車幸運得主張小姐。（記者廖美雅拍攝）

縣長王惠美表示，感謝議會鼎力支持與「彰化縣企業拓銷聯合協會」加碼贊助市價超過1萬5千元的大禮包共30份，下次抽獎時間在115年1月7日。除了最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車外，還有黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康。因應普發1萬元現金再加碼SUZUKI JIMNY汽車、現金及眾多3C抽獎，獎項越來越豐富，把握機會趕緊來彰化消費，還能參加抽獎，好康數不完！

▲縣長王惠美表示，感謝議會鼎力支持與「彰化縣企業拓銷聯合協會」加碼贊助市價超過1萬5千元的大禮包共30份。（記者廖美雅翻攝）

縣府說明，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。

經濟暨綠能發展處呼籲，中獎者需於活動網站-最新消息公告日後14天內辦理兌獎事宜，逾期未辦理者，主辦機關取消中獎資格。此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐！