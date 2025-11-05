彰南國民運動中心 換手試營運

彰化縣員林市彰南國民運動中心，歷經前廠商終止合約、司法官司風波，縣府重新招商，由頡承公司接手營運，至11月9日試營運期間，全館免費體驗，預計11月10日正式啟用。

彰南運動中心原由凱格大巨蛋公司營運，業者指民國110年開始營運到今年4月底終止合約，4年來共通報泳池加熱系統故障等396次缺失，縣府未動用保固保證金修繕，還有土地租金飆漲，縣府不願協助，才會提出終止契約，業者也對縣府提起訴訟，要求縣府返還1500萬元履約保證金。

廣告 廣告

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡表示，營運廠商凱格大巨蛋公司因有重大違約事由，包括沒繳納土地租金差額、定額權利金、逾期違約金等，累積約3000多萬元，縣府在終止契約後，才會沒收履約保證金1500萬元，該案仍在訴訟中。

黃俊錡說，為避免場館閒置影響民眾權益，縣府自今年5月1日起至10月31日先委由頡承公司短期代管，同時以促參方式重新招商，最終仍由頡承公司取得正式經營權，營運期為10年，縣府於本月1日完成資產盤點和點交，即日起至11月9日試營運，預計11月10日正式營運。

為回饋在地鄉親，試營運期間推出全館免費體驗活動，民眾不分身分，所有設施含球場單次入場使用全部免費，報名所有課程還享有9折優惠，正式營運後廠商將採服務不中斷、分區整建模式，展開場館修繕及設備更新汰換，讓場館以嶄新面貌正式回歸。

另，彰化縣繼彰北、彰南國民運動中心之後，第3座和美全民運動館也已完工驗收中，力拚115年3月啟用，備受地方期待；第4座鹿港全民運動館則在施工中，最快明年11月完工。