彰南瑤宮頒發信徒子女獎學金

彰化南瑤宮為獎勵優秀學子並弘揚媽祖慈悲濟世之精神，於昨（三）日在臨時行宮廟埕隆重舉行一一三學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮。本次獎學金共計有一二四七名學子提出申請，經嚴格審核，最終錄取八九七名，錄取率約為七十二%，發放總獎金達新台幣一四五萬五五○○元。南瑤宮管理人林世賢市長親臨頒發，除了對得獎者表達祝賀，更期許學子們在精進學業之餘，能延續媽祖的關懷精神，未來回饋社會、扶助弱勢，成為傳承良善力量的種子。

本獎學金長期秉持普惠初衷，申請資格不限戶籍，凡具備媽祖信徒身分且學業成績優異者皆可申請。各學制包含國中生三百名每人一二○○元、高中生一六○名每人一五○○元、高職生（含五專前三年）八十七名每人一五○○元、大學生（含五專後兩年）三百名每人二千元，以及研究生五十名每人二五○○元。申請者遍布全台，尤以中彰投及雲林地區最為踴躍。林市長強調，這些優秀學子是南瑤宮的驕傲，期勉大家心懷感恩，珍惜這份來自信仰的榮譽。

頒獎同時林世賢市長特別提及，目前南瑤宮正進行百年來最大規模的修復工程。他指出，古蹟修復的核心價值在於「修舊如舊」，目標並非追求富麗堂皇的視覺效果或全新現代感，而是透過嚴謹的傳統工法，力求還原建築最真實的歷史原貌與歲月質感，也象徵著文化傳承應如同教育一般，延續其深厚內涵。

南瑤宮一期修復工程已於十二月底竣工，並定於國曆一一五年一月三十日、三十一日及二月一日舉行盛大的「入火安座法會」。重點儀式定於一一五年一月三十一日上午十一時正式開啟廟門，恭迎媽祖進殿安座，屆時將同時啟動二期彩繪修復工程。林世賢市長誠摯邀請全國信眾共襄盛舉，一同感受彰化媽祖的慈恩庇祐，並共同祈求國泰民安。