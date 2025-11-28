彰南蓄配水池管線改接工程 彰化近2萬戶12/3起停水降壓24小時

▲彰南蓄配水池管線改接工程，彰化近2萬戶12月3日起停水降壓24小時，台水表示，施工期間將儘量縮小停水範圍並加速作業，但仍須請民眾提前準備儲水並留意相關安全措施。（示意圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣自來水公司第十一區管理處將於12月3日上午8時至12月4日上午7時進行「彰南蓄配水池管線改接工程」，施工期間永靖與田尾兩鄉共4978戶將停水，其中永靖鄉崙子、光雲、五汴、東寧、瑚璉村受影響最多達3339戶，田尾鄉則有柳鳳、打簾、溪畔、陸豐村等1639戶。台水表示，施工期間將儘量縮小停水範圍並加速作業，但仍須請民眾提前準備儲水並留意相關安全措施。

▲停水期間務必關閉抽水機電源並注意家中進水口位置，以避免設備損壞及虹吸污染。（示意圖／記者林明佑攝）

除停水區域外，另有14974戶將面臨降壓供水，範圍涵蓋永靖、田尾、北斗、埤頭及溪州五地，影響區域廣泛，北斗鎮包括中寮、西安、大道里共4097戶，溪州鄉包括西畔、張厝、柑園、潮洋、成功、三條、三圳、榮光、水尾、菜公、圳寮、大庄村等多達12個村、共4974戶，田尾鄉包括豐田、田尾、新厝、正義、仁里、饒平、溪頂、海豐村等共3666戶，以及埤頭鄉和豐村987戶。台水指出，降壓多發生於高地與管線末端區域，將視工程進度逐步恢復正常供應。

台水第十一區管理處提醒民眾，停水期間務必關閉抽水機電源並注意家中進水口位置，以避免設備損壞及虹吸污染，建議受影響住戶提前儲水備用。工程完成後將立即復水，但高地用戶可能較晚恢復。如需查詢最新停復水狀況，可上台水停水查詢系統或電洽第十一區管理處（(04)7245031轉257或259）。台水對施工造成不便致歉，也呼籲民眾提早準備，以減少生活影響。