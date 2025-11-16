彰南路行人庇護島屢遭撞斷 公路局喊「已盡力防護」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市彰南路二段的行人庇護島自完工啟用半年以來，已接連發生9起車輛撞擊事故，反光錐、標誌牌與島標多次受損。公路局今（16）日表示，庇護島防護設施齊全，仍呼籲駕駛人行車注意，肇事者可能面臨公物求償。

彰化市彰南路行人庇護島半年來頻傳車輛撞擊事故，至今已累計9起，公路局表示，肇事者可能面臨求償。（警方提供）

彰化市彰南路二段與513巷口的行人庇護島，自今年5月完工啟用後，不料頻頻遭車輛「騎上」。據警方統計，截至目前已發生9起事故，包括小貨車、休旅車等多種車型，造成反光錐、標誌牌及島標受損。

其中，本月11日中午，一輛小貨車轉彎時不慎騎上庇護島，車輪卡住差點翻車，駕駛下車察看發現輪胎爆胎，警方迅速到場協助處理。另有網友指出，10月26日下午，彰南路二段與三竹路口也發生休旅車迴轉撞上庇護島的事故，車頭破損，島標與反光錐同樣受損。依時間排序，10月26日事故應為第8起，本月11日則為第9起。

彰化市彰南路行人庇護島半年來頻傳車輛撞擊事故，至今已累計9起，公路局表示，肇事者可能面臨求償。（警方提供）

網友在社群平台上熱議此事，有人戲稱「三寶駕駛真無敵，這麼大的目標都能撞上」，也有人抱怨「庇護島設計是不是有問題？」廖志彬表示，公路局曾邀集學者專家現場勘查，結論認為庇護島設計無問題，相關防護與宣導措施均已到位。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，庇護島已設置五道防護措施，我們已做足宣導，仍有車輛肇事，感到非常無奈。他提醒民眾，反光錐單支約千元，鋁製標誌牌更昂貴，希望駕駛朋友務必注意行車安全。廖志彬強調，若查明肇事者，公路局將依法求償，以維護公物安全。

彰化市彰南路行人庇護島半年來頻傳車輛撞擊事故，至今已累計9起，公路局表示，肇事者可能面臨求償。（警方提供）

此外，廖志彬指出，庇護島位於轉彎路口、車流量大，尤其下午及上下班時段車流密集，駕駛轉彎時若疏忽，很容易造成事故。他呼籲駕駛人減速慢行，並注意行人及交通標示，以保障自身及他人安全。