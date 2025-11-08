彰原住民族文化節 熱鬧

彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，昨（八）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王縣長表示，今年是一年一度彰化縣原住民文化節暨傳統體能競技活動，彰化縣原住民有十六族，人數共七二三三位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。

王縣長表示，本活動自二○○五年首辦以來，已邁入第二十年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。有超過六○○位族人組成十二個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了活動，從九月就開始進行長達一個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同時現場有超過二十攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集，歡迎大家一起共襄盛舉。

王縣長表示，縣府致力為各族營造更好的生活環境，也感謝陳榮妹議員對縣內族人的照顧，一有問題都會立即向縣府反映。縣府積極推動原住民福利政策，從醫療健康、居住安全及就業權益，也提供完善的社福照護，期盼共同邁向「美好彰化希望城市」的願景。

縣議員陳榮妹表示，感謝王縣長對族人朋友的用心，本縣原住民族雖人數不多，但王縣長用心照顧每一位族人朋友的需求，有越來越多的孩子與年輕朋友參與縣內活動，努力延續原住民的傳統文化。今年有十二隊參加，希望未來有更多隊伍參與一年一度的原住民族文化活動。

今年活動首先登場是「聯合主祭」-由長老們帶領大家，以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助以及分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收。再來是「原住民歌曲表演」-由彰化市平和國小合唱團演出，這團隊以原住民族歌曲演出，無論是在國內或國外比賽都有亮眼的佳績。接續的大會舞今年共有十二隊超過六○○人一起起舞，展現原住民優美舞蹈。最後是練習許久的「舞蹈競賽」-每隊盡全力展現最佳舞姿及合作默契，「體能競賽」是表現出體能及團隊精神最佳時機。此外，現場有超過二十攤原住民市集，有傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣，歡迎大家一起來參加，感受最豐富多元的原住民文化。