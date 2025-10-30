彰原民文化節暨體能競技 11/8登場

縣長王惠美歡迎大家共襄盛舉，參與一年一度的彰化縣原住民族文化節。



（記者方一成攝）

彰化縣內最具代表性的原住民文化特色活動一一四年彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，昨（三十）日上午在原住民生活館舉行宣傳記者會，縣長王惠美、議員陳榮妹、各族長老與族人朋友出席與會，一同相聚共舞，感受原住民文化底蘊。並邀請全國民眾，活動將於十一月八日在彰化縣立體育館圓形廣場熱鬧登場，歡迎大家共襄盛舉，參與一年一度的彰化縣原住民族文化節。

王縣長表示，彰化縣內居住原住民族共有十六族，人數約有七二三三位，為發揚各族文化特色，當日有聯合主祭祈福儀式、原音演唱、傳統體能競賽、原住民市集及政令宣導等五大類活動。其中祈福儀式由各族長老及代表組成聯合主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」傳統儀式，傳達給年輕一輩族人，藉以維繫、傳承與宣揚自身文化，也祈求祖靈護佑族人，讓所有族人平安健康。

王縣長表示，這次活動有超過六百位族人，組成十二個隊伍進行傳統體能競賽與舞蹈競賽，同時有超過二十攤原住民市集，將用原住民美食擄獲大家的胃，現場有五個單位組成的服務團隊，為原住民鄉親提供各項權益福利的諮詢服務與宣導。感謝陳榮妹議員長期為縣內原住民朋友提供生活指導與協助，積極為族人爭取福利。原住民生活館是原住民的家，希望各族朋友把彰化當成第二個故鄉，期盼都能受到最好的照顧服務，將原住民族文化及語言向下扎根。

縣議員陳榮妹表示，一年一度的文化節即將登場，今年參加隊伍是歷年最多的一次，感謝王縣長提供豐富的原住民福利政策，讓許多原住民朋友願意在彰化生活打拚。目前彰化有七千多名原住民，明年將新增一席山地原住民族議員為大家服務。

民政處表示，活動當天將以祈福儀式揭開序幕，由潘福來長老引領各族長老祈福團聯合進行，感恩祖靈的庇佑，讓族人在各行各業都有傑出表現。今年體能競賽隊伍有不打散隊、彰化市隊、娜魯灣隊、台鳳隊、布農協會隊、埔鹽隊、鹿頂隊、天主教隊、關懷隊、彰化排灣隊、瑪撒露隊及布農待思安隊共十二隊，超過六百人參加競技競賽，分別來自本縣各個不同的族別聯合組隊參賽。九月開始就利用假日及晚上時間，進行一個月的練習，期待活動日展現亮眼成果，讓大家看見彰化各原住民族的文化之美。