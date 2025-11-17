



彰化高商校友會舉辦「校友回娘家」活動，邀請校友會校友們返校共襄盛舉，歡喜相聚，熱絡溫馨。活動以「彰商校友回娘家」為主題，象徵校友情誼的延續與彰商精神的傳承，來自各地的校友久別重逢，笑聲與回憶交織成一片溫暖與感動。

彰商校長陳定宏表示，感謝校友會施楠烑理事長積極用心，校友會六大組織委員會及校友義工們熱情籌畫，共同推動「彰商人一家親」的理念，始有今日的校友會饗宴。本次活動內容豐富多元，主要活動為邀請台灣彩券董事長黃志宜傑出校友專題講座，與學弟妹校友們分享人生歷練與企業經營。也頒發永久會員證書及感謝狀，以表彰感謝校友們對校友會及母校的贊助與支持。而聯繫情誼的校友回娘家大型餐敘更是歷年來首創，尤其是首次合體亮相的管樂及合唱團校友聯合展演，以及彰商國樂校友團的演出，都是校友力挺母校共襄盛舉的最佳展現，整體活動圓滿成功，顯現「彰商人彰商情」。

彰商校友回娘家 齊聚雲崗慶團圓

陳定宏校長又說，大會還特別規畫了「愛心義賣作公益活動」，除「市集好好玩」現場義賣外，也在幾位校友經營據點或校友平台提供義賣，感謝彰商人愛心捐贈義賣所得，將善與愛傳出去給弱勢或社福團體，這是集合彰商人的愛心共同行善，是非常有意義的活動。每次校友活動的成功，背後都是眾多校友與志工傾力付出的成果，這是彰商人心中最美的印記，也是彰商最大的驕傲。

施楠烑理事長表示，近年來彰商校友會積極整合各界資源，凝聚校友向心力，促進母校發展與情誼連結。他說：「彰商人不僅是一個名稱，而是一份榮耀與責任。每位校友都是母校的驕傲，讓我們攜手讓彰商的光芒持續閃耀。」又說，彰商人不論身在何方，都懷抱著對母校的熱愛與歸屬感。我們用心連結，用行動讓愛傳遞，讓校友會的網絡更加緊密。」彰商「校友回娘家」活動不僅是一場溫馨聚會，更是一場跨世代的情感交流。

六大組織委員會總幹事陳素珍表示，能服務母校及參與校友會是無上的榮耀。她感性地說：「在組織發展中心的歷程中，看到大家群策群力、互相扶持，這份真誠與熱情正是彰商人的特質。籌委會成員強調，活動的成功是無數熱心校友長期投入的成果。從籌劃、宣傳到現場執行，每一個細節都凝聚了大家對母校的深厚情誼與承諾。在歷屆理監事、委員及校友的共同努力下，彰化高商校友會持續茁壯成長。從過去的「全球彰商日」到今日的「彰商校友回娘家」，皆展現出彰商人團結向心、互助友愛的精神風貌。

陳定宏校長祝福所有校友「健康平安、事業發展、家庭和樂」，並誠摯邀請大家「歡迎雲雀回巢，常回娘家看看！」他說：「彰商是我們永遠共同的家，願每一位校友都能記得這份情誼與感恩。」

施楠烑理事長最後表示：「彰商人是一個溫暖的群體，無論走到哪裡，我們的心都繫在母校。願未來有更多校友回娘家，共同延續這份不變的彰商情！」

