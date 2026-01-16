彰基加班被酸情勒? 開刀房醫護人員:搶不到加班

中部中心／陳嫈其、李文華、黃信儒

彰化基督教醫院，日前出現一張"我今天願意加班"的海報，被民眾拍下PO網，引發情勒質疑。現在有一群開刀房護理師，站出來澄清，不只加班採自願制，而且獎金豐厚，一大堆人領了10.5個月、8個月的年終獎金，常常想加卻排不到。





開刀房人力需求高! 彰基"優渥加班費"醫護搶加班（圖／彰基提供）





醫護人員整齊喊著甘願加班的口號，因為先前彰基院內出現一張，上面寫著"我今天願意加班"的海報，被民眾拍照PO網，質疑是情勒加班，引發爭議，不過第一線醫護人員，有話要說。因為福利夠好，去年底，彰基公布創院以來最高年終，3.5個月。還特別替開刀房醫護人員加碼。每個月加班3到4小時、半年累積20小時，隔年的年終就可以拿到4個月。若每個月加班8到9小時、累積50小時，年終直接跳到7個月，最高可以領到10.5個月。以麻醉專科護理師來說，就有61%的同仁年終是高於3.5個月。

加班拚年終! 彰基開刀房醫護人員"加碼"最高領10.5個月（圖／彰基提供）





開刀房人力需求高，你願意犧牲我就給你好康！彰基加班費優於勞基法，除了基本年終，依加班時數不同，分別加碼4、5、7、8、10.5個月的年終獎金。想多賺的醫護得到實質獎勵，又可以幫助到病患，難怪搶著加班。





