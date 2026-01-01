彰基員工嗨翻！總院長陳穆寬宣布年終獎金發3.5個月 創院130年歷史新高

▲陳穆寬教授就任彰基第一任總院長前一天，即宣布2025年將發放高達 3.5個月的年終獎金，創下彰基創院130年來的歷史新高。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫療財團法人陳穆寬教授就任彰基第一任總院長前一天，即宣布2025年將發放高達3.5個月的年終獎金，這不僅創下彰基創院130年來的歷史新高，更為全體員工送上最實質的歲末大紅包。

▲陳穆寬克服健保新制與癌症質子大樓及南投基督教醫院百億建設 並強調「有床各科用、床是病人的」，以數位管理的效能提升病床使用率。（圖／彰化基督教醫院提供）

營運效能提升 獎金連年攀升

陳穆寬自2018年上任彰基院長以來，年終獎金從初期的2.8個月穩步提升。回顧就任8 年以來紀錄：

廣告 廣告

•2018-2021年：2.8個月。

•2022年：突破至3.1個月，刷新彰基126年紀錄。

•2023-2024年：分別提升至3.2個月與3.3個月。

•2025年：衝上 3.5個月 巔峰，總發放金額高達11億元。

克服健保新制與百億建設 展現數位管理成效

2025年因爲全國實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」新制以及彰基總院癌症質子大樓加上南投基督教醫院的興建耗資百億以上，醫院又三申五令不能對病人亂收自費，員工很擔憂會不會回到前院長時代的慘況只有領到0.6個月的年終獎金，連過年包給父母小孩的紅包都不夠。想不到2025年歲末年初再創新高，可以領到3.5個月。

主管們都深切的了解，彰基不但提供民眾世界上最先進的醫療，而且對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低的，能夠創造這麼多的盈餘，主要是陳穆寬總院長不涉入採購議價，全部由採購小組決議，過程公開透明。

另外，醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，而且近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，病床使用效能的提升更是數位管理的典範，讓病人不再飽受等不到床的艱熬，因此員工的士氣都相當高昂。

體系醫院同步受惠 全面照顧基層

除了總院表現亮眼，彰基醫療體系的7家分院也同步創下紀錄：兒童醫院3.5個月，二基、鹿基、雲基、員基、漢基均提高為3個月，南基也提升到2.5個月。

此消息一發佈後，近萬名員工都嗨翻了，因為不但醫院轉型成功帶動醫療深度提升，讓更多重症患者可以安心就醫，對員工也加碼照顧第一線醫護，讓員工深覺獲得重視並且備感驕傲。