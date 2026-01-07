彰基團隊協助重度患者長期抗戰

彰基心臟科主任廖英傑醫師昨（七）日表示，心衰竭並非一次治療即可痊癒的疾病，而是一種需要長期追蹤、精準治療調整與跨團隊合作照護的慢性疾病。彰基建構完整的心衰竭團隊照護模式，整合多專業醫療資源，除致力於穩定病情與降低急性惡化風險外，更期盼協助患者在病情良好控制下，逐步回歸正常生活品質。

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫師表示，彰基心衰竭團隊依循國際治療指引，建立標準化照護流程，並通過醫策會疾病照護品質認證，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制，到出院後的追蹤與衛教，皆由跨專業團隊共同執行。這樣的制度化照護，能及早發現病情變化、降低再住院與急性惡化風險，也讓病人與家屬在長期治療過程中更有信心與依靠。

陳運泰醫師表示，中醫在心衰竭治療中扮演的是優化治療效果的角色，重點在於整體調理與支持身體功能，例如提升體力、改善疲勞與呼吸困難，協助患者在長期治療中維持較佳生活狀態。近年也已有國際研究證實，在標準西醫治療基礎上加入中醫藥輔助，能降低心衰竭惡化住院或心血管死亡風險，且具良好安全性，顯示中西醫整合在心衰竭照護上有一定的價值。中醫將心衰竭常見證型歸納如下：心陽虛衰型、氣陰兩虛型、氣滯血瘀型、痰濁阻肺型。中醫藥治療強調整體觀與辨證論治，依不同體質與症候型態，提供個別化調理方案，作為現代醫療的重要輔助。

多項研究也支持將八段錦或太極拳等傳統養生運動納入心衰竭病人的心肺訓練計畫中。這類溫和的養生運動有助改善呼吸困難、肌耐力與心理狀態，非常適合慢性心衰竭病人長期練習保養。

彰基心衰竭團隊表示，心衰竭的治療不只是延長生命，更重要的是讓患者能夠安心生活、維持尊嚴與品質。