彰基失智兩據點合辦得憶同樂餐會

彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於昨（八）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」感恩餐會，邀請衛生局與兩據點長輩與家屬齊聚一堂，在歲末時節共同回顧六年來的陪伴與成果。

深耕彰化在地六年的「得憶園」，今年七月正式轉型升級為彰化首家「權責型失智據點」，象徵據點在專業服務、長輩照顧與社區支持功能上，全面邁向更成熟的階段。為慶祝這項重要里程碑，也讓部分移轉至姊妹據點「聊憶園」的長者得以「回娘家」團聚，兩園攜手舉辦溫馨盛大的週年感恩活動，展現以愛為本、以家為念的核心精神。

現場氣氛溫馨又熱鬧。除展出長輩日常課程的學習成果與藝術創作，最受矚目的莫過於由兩園聯合呈現的「不得聊Show Time」。長輩們帶著滿滿自信與活力登台，以律動、歌唱與創意表演展現面對失智仍能擁抱生命的精彩，贏得現場熱烈掌聲。

穿插其中的「得聊默契大考驗」更讓長輩們在遊戲中互動、合作，笑聲與驚喜充滿全場，讓家屬們感受到長者生活的活力與樂趣。

為感謝長輩多年來參與據點、共同建構彼此的「第二個家」，活動中特別頒發「最久相伴獎」、「長青之星獎」等多項榮耀獎項。透過公開頒獎與溫暖的鼓勵，據點向每一位長輩的韌性、努力與生命價值致敬，讓大家都深深感受到被看見與珍惜。

最後上場的壓軸表演是由南山人壽和鑫通訊處楊處經理及夫人帶領其員工為長輩帶來一段～有你真好的舞曲，為感恩餐會在豐盛的自助餐點中畫下句點。