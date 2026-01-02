彰基年終3.5個月創歷史新高 醫院祭加薪、福利留人

農曆年將至，振興醫院不僅全院普發2萬元、年終平均6個月，今天再度宣布首創「生日假」。彰化基督教醫院總院長陳穆寬跨年夜也宣布2026年總院年終獎金3.5個月，創下130年創院以來的歷史新高，總金額高達11億元。醫界認為，人力吃緊下，加薪與年終已成留才工具，但能否真正穩住人力，仍取決制度與工作環境是否改善。

彰基年終高達3.5個月，總發放金額高達11億元，讓員工喜出望外。（圖／彰基提供）

振興醫院年終獎金平均達6個月，除全體員工普發2萬元外，還加碼每人一盒市值近千元的可麗露。院方也證實，今年將全面調薪5%。彰化基督教醫院總院長陳穆寬跨年夜宣布2026年總院年終獎金3.5個月，創下130年創院以來的歷史新高，總金額高達11億元；除了總院表現亮眼，彰基醫療體系的兒童醫院3.5個月，二基、鹿基、雲基、員基、漢基均提高為3個月，南基也提升到2.5個月，7個分院全部創新高，醫護人員嗨翻說「要去存起來」。

廣告 廣告

除了振興醫院、彰基之外，馬偕醫院宣布今年全面調薪3.5%。新光醫院先前則已替每位員工月薪調升1800元；院方表示，今年年終獎金將與往年水準相近，約落在3個月至3.75個月之間，最終方案仍待正式公告。

除了普發２萬、年終６個月，振興醫院也宣布加薪５％，同時推行「生日假」。（圖／翻攝振興醫院臉書）

台大醫院方面，今年年終獎金為1.5個月，另加考績獎金約0.5至1個月，合計最高可達2.5個月；各科室另有獎勵金分紅，護理人員每人可領取數千至數萬元不等。

台北市醫師職業工會常務理事何建輝指出，年終獎金與加薪可能能在短期內提高留任意願，對部分醫院招募或穩住護理人力有幫助；但放眼整體醫療體系，效果仍有限。他呼籲，醫院若有盈餘，應盡量回饋給第一線醫護人員，而非僅靠一次性的獎金刺激。

延伸閱讀

涉共諜案人員入市府？蔣萬安嚴正駁斥：完全沒有這件事

三立又輸了！告民眾黨主席加重誹謗 北檢不起訴處分

強烈大陸冷氣團發威！18縣市低溫特報「跌破10度」