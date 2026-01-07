彰基心衰竭團隊助重度心衰竭病患跨越長期抗戰

倪先生透過心衰竭團隊全人照護的中西醫治療，找回了生活品質，與團隊一同出席記者會。（記者方一成攝）

▲倪先生透過心衰竭團隊全人照護的中西醫治療，找回了生活品質，與團隊一同出席記者會。（記者方一成攝）

如果不是那五十一分鐘的心肺復甦術，我就無法站在這裡分享人生」。現年六十二歲的倪先生，二0一七年因急性心肌梗塞導致心跳驟停，當時歷經長達五十一分鐘的生死搶救，並緊急使用葉克膜才從鬼門關前被拉回。此後多年，他反覆進出醫院、收過多張病危通知書，一度被判定為重度心衰竭高風險個案。

然而，在發病近八年後的今天，倪先生不僅能幽默地出席記者會，更找回了生活品質，其背後關鍵正是彰化基督教醫院心衰竭團隊長期且系統化的「全人照護」。

廣告 廣告

彰基心臟科主任廖英傑醫師今（七）日表示，彰基身為中台灣重要的醫學中心之一，長期收治來自彰化、雲林、南投及嘉義地區的急重症心臟疾病患者，包括急性心肌梗塞、嚴重心律不整與重度心衰竭等高風險個案。

心衰竭並非一次治療即可痊癒的疾病，而是一種需要長期追蹤、精準治療調整與跨團隊合作照護的慢性疾病。彰基建構完整的心衰竭團隊照護模式，整合多專業醫療資源，除致力於穩定病情與降低急性惡化風險外，更期盼協助患者在病情良好控制下，逐步回歸日常生活、提升生活品質。

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫師表示，彰基心衰竭團隊依循國際治療指引，建立標準化照護流程，並通過醫策會疾病照護品質認證，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制，到出院後的追蹤與衛教，皆由跨專業團隊共同執行。這樣的制度化照護，能及早發現病情變化、降低再住院與急性惡化風險，也讓病人與家屬在長期治療過程中更有信心與依靠。

倪先生表示，自加入彰基中西醫整合治療計畫後，接受為期三個月的中醫藥調理。治療初期並未出現明顯變化，但在持續治療約一個月後，逐漸感受到改善，包括睡眠品質提升與食慾增加，體重也增加約二公斤。完成三個月療程後，於心臟超音波檢查中顯示出相當正向的治療成效，心臟射出分率維持在四十%左右，讓他對後續病情控制更具信心。他也特別感謝彰基醫療團隊的專業照護與用心陪伴，讓中西醫合作治療發揮實質幫助，為病患帶來實際改善與希望。

中醫部副主任陳運泰醫師表示，中醫在心衰竭治療中扮演的是優化治療效果的角色，重點在於整體調理與支持身體功能，例如提升體力、改善疲勞與呼吸困難，協助患者在長期治療中維持較佳生活狀態。近年也已有國際研究證實，在標準西醫治療基礎上加入中醫藥輔助，能降低心衰竭惡化住院或心血管死亡風險，且具良好安全性，顯示中西醫整合在心衰竭照護上有一定的價值。中醫將心衰竭常見證型歸納如下：心陽虛衰型、氣陰兩虛型、氣滯血瘀型、痰濁阻肺型。中醫藥治療強調整體觀與辨證論治，依不同體質與症候型態，提供個別化調理方案，作為現代醫療的重要輔助。多項研究也支持將八段錦或太極拳等傳統養生運動納入心衰竭病人的心肺訓練計畫中。這類溫和的養生運動有助改善呼吸困難、肌耐力與心理狀態，非常適合慢性心衰竭病人長期練習，是極佳的自我保養方式。

彰基心衰竭團隊表示，心衰竭的治療不只是延長生命，更重要的是讓患者能夠安心生活、維持尊嚴與品質。若民眾出現心臟相關不適或已被診斷為心衰竭，建議及早接受專業評估與治療，透過完整且值得信賴的醫療團隊，守護生命，也守護生活。