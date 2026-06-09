彰基攜手亮宇油封 獎助原民、弱勢護理學生
▲亮宇油封陳春甘董事長捐贈百萬元給彰基，雙方預計共同投入七二○萬元提供長榮大學護理系獎助金。（記者方一成攝）
為搶救護理荒，培育原住民和弱勢家庭子女成為優秀的護理人才是有效的方法，然唯有減輕弱勢學生就學負擔才能讀得起。亮宇油封企業股份有限公司感佩彰化基督教醫院對社會的貢獻，今（九）日捐贈一○○萬元給彰化基督教醫院，總院長陳穆寬表示，彰基再相對投入六二○萬元，提供給長榮大學護理系在學學生，畢業後投入彰基體系成為護理尖兵。
彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，護理人員是醫療照護現場最重要的支柱之一，解決護理荒是醫療機構院長責無旁貸的責任，此次藉著亮宇油封企業股份有限公司的公益資源，彰基也善盡社會責任，共同設立就學獎助金，不僅是對原民和弱勢學生的實質支持，更是對台灣護理人才永續培育的重要投資。
亮宇油封企業公司陳春甘董事長致詞時感動表示，自己小時候家境同樣經歷過貧困與艱難，深知弱勢孩子想要安穩讀書是一件多麼不容易的事。正因為在人生與創業的路上遇到了許多貴人相助，如今亮宇油封在業界站穩腳步、小有成就，便始終抱持著「取之社會、用之社會」的理念想回饋社會。
陳春甘董事長特別提到這次合作的緣起，是在一次與陳穆寬總院長的餐會中聊到了這個照護構想，理念與她長期資助國中小獎助學金的公益初心完全不謀而合。她非常認同並感謝彰基給予這個機會，讓企業能與雲林、南投、彰化唯一的醫學中心攜手，幫助弱勢護理學生安心完成學業。她也期勉受獎助學生能珍惜學習機會，將今日所接受的幫助，轉化為未來照顧病人、服務社會的力量，讓這份愛與善的循環持續延伸。
本項獎助學金以長榮大學護理系在學學生為適用對象，申請對象以原住民學生、中低收入戶學生、特殊境遇家庭學生、經學校認定之家境清寒或弱勢學生，以及家庭遭逢重大變故而影響就學者為優先，希望讓真正需要協助的學生，能在求學路上獲得穩定支持。
每學年度預計獎助十二名學生，每位獲獎助學生每學年度可獲得新臺幣十五萬元整獎助學金，其中由亮宇油封企業公司捐助二萬元供生活費使用，彰化基督教醫院投入十三萬元供學雜費獎助，等於四年就學的學雜費和生活費都有著落了。
彰基醫院表示，本獎學金以四年制護理系學生為培育對象，透過企業捐助與醫院共同投入的模式，形成「企業公益、醫院培育、學生受益、社會共好」的正向循環。優良企業每投入一元獎助資源，即可帶動彰基投入六.五元人才培育經費，四年預計共同投入新臺幣七二0萬元，展現產業界與醫療界攜手支持教育平權與人才永續的具體行動。
彰化基督教醫院強調，護理教育不只是專業技術的培養，更是生命關懷、責任感與服務精神的養成。未來將持續推動多元人才培育方案，結合學校、企業與醫療機構的力量，協助更多有志投入護理工作的青年順利完成學業，讓愛心資源成為照護生命的重要起點，也讓每一份支持都能在臨床現場延續成守護病人的力量。
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