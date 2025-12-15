彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

百大名醫陳珊霓之子楊啟蘭醫師因一份問卷惹禍上身，甚至驚動了專辦大案的「調查局」，相當罕見。（圖／黃耀徵攝）

日劇白色巨塔竟在彰化基督教醫院上演！台灣高等法院台中分院日前審結彰基醫院控告前院內眼科醫師楊啟蘭妨害名譽案件，最後以無罪定讞作結，這件看似單純的判決竟隱藏少為人知的「兩代白袍冤屈」。2021年9月時任彰基眼科名醫陳珊霓（楊啟蘭之母）公開控訴彰基竟成幫院長「陳穆寬洗腳的木瓜之城」。隔年6月，陳珊霓之子楊啟蘭發布一份調查院內同仁對陳穆寬滿意度的問卷惹禍上身，竟還驚動了專辦大案的「調查局」。

眼科名醫陳珊霓（左）因不滿彰基醫院院長陳穆寬無預警卸除其主任一職等行為，發表公開信批評彰基已成全院幫「陳穆寬洗腳的木瓜之城」。（圖／報系資料照）

擅長視網膜剝離手術的陳珊霓2003年離開林口長庚，南下前往彰基醫院，協助彰基設立中部第一個擁有視網膜剝離手術的眼科，醫術高明的她，不僅是台灣百大名醫，當時更是全彰基盈餘收入前三大的名醫。沒想到，陳穆寬上任院長後，竟無預警地卸下她的眼科主任一職，最終她也選擇不再留戀，前往中國醫藥大學附設醫院服務，並在離開前東家前夕透過公開信替院內敢怒不敢言的同仁發聲。

目前任職於童綜合醫院的楊啟蘭醫師表示「當時有許多院內的優秀醫師出走，他好奇院內同仁對院長的真實看法才會製作此問卷」。翻開這份名為「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」的網路問卷結果，可以看到填表的人數約莫2000人，而問卷每題約有3至6個選項，每題選項至少會有1至2個對陳穆寬有負面描述。以問卷結果來看，對陳穆寬有怨言的「彰基人」並不在少數，舉例來說，問卷第5題「對於陳穆寬院長任內施政，您對哪一項最滿意？」選擇「當的爛爆了，一項都不滿意」者高達1258人。

問卷發布後，隨之而來的就是陳穆寬的提告，楊啟蘭回憶「在發完問卷的一周後，我接到警察局的電話叫我去說明」，令他詫異的是，2022年9月他甚至接到調查局的電話。楊啟蘭納悶表示「一般來說，調查局需要介入的應該是重大刑事案件吧，區區一個妨害名譽跟調查局有何關係？」

彰督醫院過去曾與法務部調查局彰化縣調查站簽署合作備忘錄，以強化醫療機構資安運作。（圖／彰化基督教醫院提供）

楊啟蘭的委任律師楊元綱律師說明，經了解後，調查局會介入是因為問卷的第14題提到「在COVID-19期間，彰基是全國醫學中心裡，唯一一家非住院插管全身麻醉不用進行COVID-19檢測的醫院」涉嫌違反傳染病防治法。不過，楊元綱律師認為這其實也不合常理，表示「這種妨害名譽的案件通常不會找調查局才對」

荒唐的是，在此案偵查階段，彰基醫院曾發函給調查局，表示「中國附醫和中山附醫二家醫學中心與本院同樣採行非疑似個案非住院插管全身麻痺病人未進行COVID-19檢測」但卻在一審時被證人中國醫藥大學附設醫院眼科醫師黃祐得醫師的證詞「中國醫非住院插管麻醉病患均要求進行快篩」，以及中國醫和中山醫回函給彰化地方法院說明「有做PCR檢測」給狠狠打臉。

此案經彰化地檢署偵查後原先以不起訴作結，但陳穆寬聲請再議以後由台中高分檢發回，後由彰化地檢署依照妨害名譽起訴，最終於今年11月4日由台灣高等法院台中分院宣判楊啟蘭無罪定讞。

55歲的彰基院長陳穆寬擁有中山醫學大學醫學博士學位，33歲就當上耳鼻喉科主任，2011年榮升教授，2018年成為彰基醫院院長，那時的他只有48歲，是當時全台最年輕的醫學中心院長。不過優秀的陳穆寬卻也有不少爭議，除陳珊霓外，皮膚科名醫邱足滿也在2022年6月控遭到陳穆寬罷凌，震撼醫界。

本刊致電彰基醫院詢問回應，彰基表示，一切尊重司法判決。另外，本刊也致電詢問調查局對本案的意見，調查局暫無回應。

