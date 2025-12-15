彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

彰基醫院在偵查階段曾發函給調查局，指稱中國附醫和中山附醫也所採標準與彰基相同，但遭打臉。（圖／黃耀徵攝）

擅長視網膜剝離手術的百大名醫陳珊霓2021年離開彰化基督教醫院之際，透過公開信指彰基已成「幫（院長）陳穆寬洗腳的木瓜之城」，其子楊啟蘭醫師也捲入其中，僅因一份問卷就遭彰基院長陳穆寬提告。雖然二審無罪定讞，目前任職於童綜合醫院的楊啟蘭無奈表示，原告許多證據都充滿瑕疵，自己卻仍被起訴甚至一度判刑，令他對台灣司法感到灰心。目前，他也對彰基提告準誣告罪，期待能藉此讓對方負起應負的法律責任。

楊啟蘭醫師表示，陳穆寬院長在偵查及一審審理期間提出的許多證據明顯存在瑕疵，但自己卻依然被起訴、判刑，還好二審還他公道。（圖／黃耀徵攝）

楊啟蘭任職彰基時所製作的這份15題的問卷中，被彰化地方法院判決有罪的部份共有2題，分別是指涉陳穆寬過去因為小事情就開除即將完訓的總醫師以及累積二年資歷的住院醫師；COVID-19疫情緊張期間，彰基是全國醫學中心裡，唯一非住院插管全身麻醉不用進行COVID-19檢測的醫院，甚至有麻醉科主任還為此跟陳穆寬下跪。

楊啟蘭向記者說明關於醫師被開除的部份，主要談論的是趙子彥醫師以及劉金瑞醫師的經歷，楊啟蘭解釋「醫師在拿到專科醫師證照以前被解雇就得重新累計年資，像問卷中提及的總醫師趙子彥因為科別的關係需累計5年，這時遭到開除就必須重跑5年的年資，對醫師生涯來說有相當重大的影響」。

楊元綱律師說明，目前已對趙子彥醫師告發偽證罪以及對彰基醫院提起準誣告告訴。（圖／黃耀徵攝）

楊啟蘭的委任律師楊元綱律師解釋，一審時趙子彥醫師曾出庭作證表示自己未遭開除被採信，但二審法官去調了趙子彥醫師勞保等資訊以後，發現和其證述並不相符，認定問卷內容並非憑空捏造。至於問卷提及劉金瑞醫師部份，則是由劉金瑞出庭作證時直接表明「自己被迫要自願離職」被法院採信。

另外，問卷中指涉「唯一非住院插管全身麻醉不用進行COVID-19檢測的醫院，甚至有麻醉科主任還為此跟陳穆寬下跪」部份，被提及的麻醉科主任謝宜哲曾於一審出庭作證否認下跪。楊元綱律師說，但是二審法官認為謝宜哲醫師當時和陳穆寬擁有上下屬關係，因此證詞可能會有偏頗，故不採信。

至於關於COVID-19檢測部份，偵查庭時彰基醫院曾發函給調查局表示中國附醫和中山附醫也所採標準與彰基相同，但於一審時遭中國醫藥大學附設醫院眼科醫師黃祐得醫師的證詞，以及中國醫和中山醫回函給打臉。二審審判時，陳珊霓證稱在疫情爆發期間，彰基總院部分確實「沒有住院不需要快篩」，但全麻是最危險的動作，她記得當時麻醉科主任、第一線醫護人員曾拚命要求進行快篩，她的證詞也被法官採信，最終宣判楊啟蘭無罪定讞。

回顧整個案件，楊啟蘭無奈表示，陳穆寬在偵查以及一審審理期間提出的許多證據明顯存在瑕疵，但自己卻依然被起訴、判刑令他感到非常無奈，甚至開始懷疑台灣司法的品質。楊元綱律師也向記者說明，目前已對趙子彥一審證稱自己沒有被開除等證詞告發偽證罪；對彰基醫院於偵查中向彰化調查站稱「中國醫、中山醫均未進行快篩」，另於二審中向臺灣高等法院臺中分院稱「趙子彥醫師於95年12月18日到職，103年6月30日離職，無再次任職或調職」等與事實不符之回函，提出準誣告告訴，以追究刑事責任。

55歲的彰基院長陳穆寬擁有中山醫學大學醫學博士學位，33歲就當上耳鼻喉科主任，2011歲榮升教授，2018年成為彰基醫院院長，那時的他只有48歲，是當時全台最年輕的醫學中心院長。不過優秀的陳穆寬卻也有不少爭議，除陳珊霓外，皮膚科名醫邱足滿也在2022年6月控遭到陳穆寬罷凌，震撼醫界。

本刊致電彰基醫院詢問回應，彰基表示，一切尊重司法判決。另外，本刊也致電詢問調查局對本案的意見，調查局暫無回應。

