彰基最強年終／歲末演唱看告五人、大支 獎金創新高超寵員工福利曝光

彰基在去年12月23、24日及26日，接連舉辦歲末音樂活動，邀請大支等眾多知名藝人輪番演出。（彰基提供）

彰基醫學中心陳穆寬教授去年續任彰基第19任院長，也是首任彰基醫療財團法人總院長，去年年末由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師授職，陳穆寬發表宣言，表示彰基除提供世界最先進醫療讓，誓言幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病，除了落實精準健康照護，他也在授職當日宣布將發放年終獎金高達3.5個月，創下彰基創院130年來新高紀錄。

陳穆寬自2018年上任擔任院長，首年發放年終獎金2.8個月，8年來，他帶領8家分院、近萬名員工秉持以病人為中心，除在COVID-19期間帶領員工成功抗疫，獲前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。還因透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎。也因他主張落實精準健康照護，採購議價公開透明，對病人收取的自費比例維持全台醫學中心最低，得以讓彰基穩健成長。

為感謝全體同仁共同努力，陳穆寬將成果回饋給第一線辛苦的醫護人員，有別於先前任院長任內，曾發放過0.6個月年終獎金，陳就任近8年期間，年終逐年增加，除了讓員工獲得實質的照顧，也提供員工令人稱羨的福利。

像是彰基在去年12月23、24日及26日，接連舉辦歲末音樂活動，邀請包括告五人、宇宙人、董事長樂團、大支等眾多知名藝人輪番演出，打造豪華演唱會陣容，將醫院變成Live House，讓醫護人員在領取豐厚年終獎金之餘，也能享受頂級的娛樂體驗。

彰基將發放年終獎金高達3.5個月，並舉辦演唱會向醫護人員致謝，希望在年底讓近萬名醫護與員工能暫時放下沉重壓力。（彰基提供）

彰基表示，有鑑員工平日長期高強度值勤，從早查房到手術訓練，彰基辦演唱會向醫護致謝，希望在年底讓近萬名醫護與員工能暫時放下沉重壓力，把勇氣跟愛通通帶進新的一年，好好做一次「被療癒的人」。此次活動由陳穆寬親自發想並命名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，象徵用音樂帶來和諧與力量，也代表院方對醫護付出的肯定。

